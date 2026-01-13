Groenlandia, dispuesta a mayor presencia de la OTAN pero descarta “resistencia” a EE.UU.

El gobierno autónomo de Groenlandia dijo este martes estar dispuesto a admitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar así una invasión por parte de Estados Unidos y descartó que su población vaya a optar por “la resistencia”, en caso de que aquella se produjera, dijo hoy Naaja Nathanielsen, ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Energía, Justicia e Igualdad de Género.

En rueda de prensa en Londres tras una reunión con el Intergrupo Parlamentario de apoyo a Groenlandia en el Parlamento de Westminster, Nathanielsen manifestó que “a nuestra gente le quita el sueño, están preocupados por las amenazas (estadounidenses) de compra o de anexión de Groenlandia, que causan una enorme preocupación sobre el futuro”.

No obstante, subrayó, “no tenemos intención de convertirnos en americanos. Somos sus aliados, pero no nos vemos como estadounidenses”.

“Nos sentimos traicionados, esa retórica agresiva (...) cuando no hemos hecho nada para que abone la idea de que Groenlandia es parte de los intereses de Estados Unidos. No es algo que nos merezcamos, ni algo que viéramos venir”, insistió Nathanielsen.

Sin embargo, la ministra no quiso replicar a esa retórica estadounidense con la misma hostilidad, sino que se mostró abierta a tratar con el gobierno del presidente Donald Trump un refuerzo en la seguridad de la isla, así como una apertura a las inversiones en materias mineras y energéticas, con exclusión del uranio, precisó.

Pero destacó que la preferencia de su gobierno iría en propiciar un mayor despliegue de la OTAN —tanto soldados americanos como europeos—, una alianza militar que en el caso de Groenlandia “ha traído paz y estabilidad”, subrayó.

Y en el caso de que fracasara todo intento de mediación y apaciguamiento, ¿optarían los groenlandeses por la resistencia? “No somos un país que abogue por la guerra, queremos una solución pacífica y no vemos el interés de usar las armas” contra un agresor, zanjó.

El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE / LISELOTTE SABROE

Con respecto a las veleidades independentistas de los groenlandeses, la ministra las descartó en este momento con afirmaciones tan tajantes como esta: “Estamos bastante satisfechos siendo parte del Reino de Dinamarca”, y aunque no descartó en un futuro a largo plazo una eventual separación, sí dijo que ese tema “no está sobre la mesa, ni la independencia es para mañana”.

Y respecto a la retórica estadounidense de que el control de Groenlandia es vital para mantener alejados a Rusia y China, la ministra dijo que las inversiones de ambos países en la isla son casi inexistentes, como también lo son las de EEUU —puntualizó—, y en todo caso se mostró dispuesta a abrir el país a oportunidades de negocio si Washington así lo pide.

Para conocer con más exactitud las intenciones inmediatas de EEUU, Nathanielsen emplazó a la reunión que mañana mantendrán en Washington el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y donde estará también presente la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.