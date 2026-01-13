El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declara sobre la situación actual, el 13 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declara sobre la situación actual, el 13 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
/ LISELOTTE SABROE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Groenlandia, dispuesta a mayor presencia de la OTAN pero descarta “resistencia” a EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Groenlandia, dispuesta a mayor presencia de la OTAN pero descarta “resistencia” a EE.UU.

Groenlandia, dispuesta a mayor presencia de la OTAN pero descarta “resistencia” a EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El gobierno autónomo de dijo este martes estar dispuesto a admitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar así una y descartó que su población vaya a optar por “la resistencia”, en caso de que aquella se produjera, dijo hoy Naaja Nathanielsen, ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Energía, Justicia e Igualdad de Género.

En rueda de prensa en Londres tras una reunión con el Intergrupo Parlamentario de apoyo a Groenlandia en el Parlamento de Westminster, Nathanielsen manifestó que “a nuestra gente le quita el sueño, están preocupados por las amenazas (estadounidenses) de compra o de , que causan una enorme preocupación sobre el futuro”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

No obstante, subrayó, “no tenemos intención de convertirnos en americanos. Somos sus aliados, pero ”.

PUEDES VER: Senadores de EE.UU. forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia

“Nos sentimos traicionados, esa retórica agresiva (...) cuando no hemos hecho nada para que abone la idea de que Groenlandia es parte de los intereses de Estados Unidos. No es algo que nos merezcamos, ni algo que viéramos venir”, insistió Nathanielsen.

Sin embargo, la ministra no quiso replicar a esa retórica estadounidense con la misma hostilidad, sino que se mostró abierta a tratar con el gobierno del presidente un refuerzo en la seguridad de la isla, así como una apertura a las inversiones en materias mineras y energéticas, con exclusión del uranio, precisó.

Pero destacó que la preferencia de su gobierno iría en propiciar un mayor despliegue de la OTAN —tanto soldados americanos como europeos—, una alianza militar que en el caso de Groenlandia “ha traído paz y estabilidad”, subrayó.

Y en el caso de que fracasara todo intento de mediación y apaciguamiento, ¿optarían los groenlandeses por la resistencia? “No somos un país que abogue por la guerra, queremos una solución pacífica y no vemos el interés de usar las armas” contra un agresor, zanjó.

El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE
/ LISELOTTE SABROE

Con respecto a las veleidades independentistas de los groenlandeses, la ministra las descartó en este momento con afirmaciones tan tajantes como esta: “”, y aunque no descartó en un futuro a largo plazo una eventual separación, sí dijo que ese tema “no está sobre la mesa, ni la independencia es para mañana”.

Y respecto a la retórica estadounidense de que el control de Groenlandia es vital para mantener alejados a Rusia y China, la ministra dijo que las inversiones de ambos países en la isla son casi inexistentes, como también lo son las de EEUU —puntualizó—, y en todo caso se mostró dispuesta a abrir el país a oportunidades de negocio si Washington así lo pide.

Para conocer con más exactitud las intenciones inmediatas de EEUU, Nathanielsen emplazó a la el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y donde estará también presente la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC