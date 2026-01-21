El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenanza de aranceles
Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenanza de aranceles

Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenanza de aranceles

El presidente estadounidense, , anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, , sobre , que será “muy bueno para y todos los países de la OTAN”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

MIRA AQUÍ: Donald Trump sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”

Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes 19 de enero que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y los europeos. (AFP)
