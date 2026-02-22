El Gobierno danés dice que Groenlandia no necesita el barco hospital de Estados Unidos

Resumen

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, asiste a una conferencia de prensa con el ministro de Defensa de Suecia y presidente de BAE Systems Bofors en Gotemburgo, el 3 de febrero de 2026. (Bjorn LARSSON ROSVALL / AFP)
/ BJORN LARSSON ROSVALL
Por Agencia EFE

El Gobierno de Dinamarca dijo este domingo que Groenlandia no necesita el barco hospital de Estados Unidos del que el presidente de ese país norteamericano, Donald Trump, indicó la víspera que está en camino a la isla ártica, en medio de las tensiones por las aspiraciones de anexión de Washington.

