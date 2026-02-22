El Gobierno danés dice que Groenlandia no necesita el barco hospital de Estados Unidos

El Gobierno de Dinamarca dijo este domingo que Groenlandia no necesita el barco hospital de Estados Unidos del que el presidente de ese país norteamericano, Donald Trump, indicó la víspera que está en camino a la isla ártica, en medio de las tensiones por las aspiraciones de anexión de Washington.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, afirmó en declaraciones a la televisión pública DR que la población de Groenlandia recibe la atención médica que necesita en el propio territorio dependiente de la Corona de Dinamarca.

“Y los groenlandeses también pueden recibir tratamiento especializado en Dinamarca. No hay necesidad de iniciativas especiales de sanidad en Groenlandia. El Gobierno groenlandés ya se ocupa de eso ahora mismo, y lo hace la mancomunidad (danesa) si es necesario”, subrayó Poulsen.

También la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, comentó la situación en sus redes sociales, aunque de manera indirecta.

“Estoy contenta de vivir en un país donde el acceso a la sanidad es gratuito e igual para todos. Donde no son el seguro médico y la riqueza los que determinan si recibes un tratamiento apropiado”, escribió.

“El mismo enfoque se usa en Groenlandia”, remachó la política socialdemócrata, antes de desear “un buen domingo a todos”.

El sábado, Trump había anunciado en la red social Truth Social que en cooperación con el gobernador de Luisiana Jeff Landry, al que ha nombrado como enviado especial para la cuestión groenlandesa, ha enviado un barco hospital a la isla ártica.

“Vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas y no están recibiendo tratamiento allí. ¡Está en camino!”, afirmó Trump, sin aclarar a qué personas se refería ni dar más detalles sobre el barco.

Precisamente el sábado, el Comando Ártico de las Fuerzas Armadas danesas anunció que había evacuado a un tripulante de un submarino estadounidense frente a la costa de Groenlandia que necesitaba tratamiento médico urgente.

El tripulante fue transportado a un hospital en la capital groenlandesa de Nuuk.

