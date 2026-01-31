El Gobierno groenlandés dice que la presencia militar es la “nueva normalidad” en la isla

Escuchar
El jefe de Defensa Michael Hyldgaard, el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen y la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Buksefjorden (Groenlandia). Foto: EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck

El jefe de Defensa Michael Hyldgaard, el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen y la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Buksefjorden (Groenlandia). Foto: EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck

El jefe de Defensa Michael Hyldgaard, el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen y la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Buksefjorden (Groenlandia). Foto: EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck
El jefe de Defensa Michael Hyldgaard, el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen y la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Buksefjorden (Groenlandia). Foto: EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck
Por Agencia EFE

La ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, afirmó este sábado en una visita a tropas danesas junto con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, que la presencia militar es la “nueva normalidad” para la isla, en el marco de la crisis provocada por las aspiraciones de EE.UU. de anexionar el territorio ártico.

