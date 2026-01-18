Jefe de la OTAN afirma que habló con Trump sobre la “situación de seguridad” en Groenlandia y el Ártico

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico”, después de que el mandatario amenazara con imponer aranceles a varios países europeos miembros del pacto.

“Seguiremos trabajando en esto y espero verlo en Davos a finales de esta semana”, dijo Rutte en X, después de que Trump presionara a varios países europeos que desplegaron una misión militar en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que el presidente estadounidense afirma que quiere controlar.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para tomar una isla que es parte del territorio de uno de sus socios, Dinamarca.

Miles de personas protestaron el sábado en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”.

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)