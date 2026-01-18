El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Nicolas TUCAT / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Jefe de la OTAN afirma que habló con Trump sobre la "situación de seguridad" en Groenlandia y el Ártico
Jefe de la OTAN afirma que habló con Trump sobre la "situación de seguridad" en Groenlandia y el Ártico

Jefe de la OTAN afirma que habló con Trump sobre la “situación de seguridad” en Groenlandia y el Ártico

El secretario general de la OTAN, , declaró este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, , “sobre la situación de seguridad en y el Ártico”, después de que el mandatario amenazara con imponer aranceles a varios países europeos miembros del pacto.

Seguiremos trabajando en esto y espero verlo en Davos a finales de esta semana”, dijo Rutte en X, después de que Trump presionara a varios países europeos que desplegaron una misión militar en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que el presidente estadounidense afirma que quiere controlar.

MIRA AQUÍ: Senadores de EE.UU. rechazan aranceles y piden a Trump dejar de amenazar a Groenlandia

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para tomar una isla que es parte del territorio de uno de sus socios, Dinamarca.

Miles de personas protestaron el sábado en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”.

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.

