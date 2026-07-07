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Resumen

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La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llega al aeropuerto de Ankara antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026, que se celebrará en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/OSMANCAN GURDOGAN / POOL
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llega al aeropuerto de Ankara antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026, que se celebrará en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/OSMANCAN GURDOGAN / POOL
Por Agencia EFE

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió este martes de nuevo al presidente estadounidense, Donald Trump, que Groenlandia “no está a la venta”, después de que éste afirmara de nuevo que el territorio autónomo danés debería estar controlado por Estados Unidos y no por el reino.

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