Primera ministra de Dinamarca dice que “sigue intacta” la ambición de EE.UU. de tomar Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca dijo este jueves que la ambición estadounidense de hacerse con Groenlandia, un territorio autónomo danés, “sigue intacta” y que persiste un “desacuerdo fundamental”, al día siguiente de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca.

Estados Unidos y Dinamarca acordaron establecer un grupo de trabajo, pero “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”, afirma en una nota transmitida a la AFP.

El presidente del Naalakkersuisut, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hacen declaraciones sobre la situación actual, el 13 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/LISELOTTE SABROE / LISELOTTE SABROE

“Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad”, indicó.

El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, constató también un “desacuerdo fundamental” y denunció la voluntad de Trump de “conquistar” Groenlandia, tras una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que participó igualmente la titular de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

“No fue una reunión fácil, y quiero agradecer a los dos ministros (danés y groenlandés) por haber expuesto claramente el punto de vista del reino y haber respondido a las afirmaciones estadounidenses”, subrayó la jefa de gobierno danesa.

Groenlandia le ha pedido a la OTAN que amplíe sus capacidades defensivas ante las amenazas de EE.UU.

Dinamarca también envió refuerzos militares al territorio autónomo danés y consiguió que varios países europeos establecieran una misión militar de exploración en apoyo de Copenhague.

“Existe un consenso dentro de la OTAN sobre el hecho de que una presencia reforzada en el Ártico es esencial para la seguridad europea y estadounidense”, añade Frederiksen.