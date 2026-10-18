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Resumen

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Gueorgui Márkov. (Getty Images).
Gueorgui Márkov. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

“Sintió un pinchazo en el muslo. Volteó y vio a un hombre detrás suyo que se disculpó y dejó caer un paraguas”.

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