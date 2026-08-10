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Resumen

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Kiev dijo haber destruido una refinería de petróleo en la ciudad industrial de Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. (Captura de video).
Kiev dijo haber destruido una refinería de petróleo en la ciudad industrial de Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Trece personas murieron el lunes en Tartaristán, en el centro de Rusia, en uno de los ataques más mortíferos llevados a cabo por Kiev desde que comenzó la ofensiva de Moscú contra Ucrania en 2022.

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