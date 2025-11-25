Rescatistas ucranianos trabajan en el edificio residencial dañado tras los ataques con misiles y drones rusos en Kiev el 25 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP).
Rescatistas ucranianos trabajan en el edificio residencial dañado tras los ataques con misiles y drones rusos en Kiev el 25 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP).
/ OLEKSII FILIPPOV
Agencia EFE

Guerra en Ucrania: ataque de Rusia con misiles y drones deja al menos siete muertos en Kiev
Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas en el ataque lanzado en las primeras horas de este martes por contra Kiev, la capital de , informó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

Cuatro de los muertos en el ataque son camioneros de la popular cadena ucraniana de supermercados NOVUS.

MIRA: Ucrania dice haber atacado con misiles y drones varios objetivos estratégicos en Rusia

Los trabajadores murieron al alcanzar el ataque ruso contra Kiev uno de los centros logísticos más grandes de la compañía.

Rusia lanzó en este bombardeo más de 460 drones y 22 misiles, informaron la Fuerza Aérea de Ucrania y el presidente del país, Volodymyr Zelensky.

Entre los principales objetivos del ataque ruso volvió a estar el sistema energético ucraniano.

El bombardeo provocó cortes en el suministro de electricidad y calefacción en Kiev, Odesa y otras regiones ucranianas.

