Guerra en Ucrania: ataque de Rusia con misiles y drones deja al menos siete muertos en Kiev

Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas en el ataque lanzado en las primeras horas de este martes por Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.
Cuatro de los muertos en el ataque son camioneros de la popular cadena ucraniana de supermercados NOVUS.
Los trabajadores murieron al alcanzar el ataque ruso contra Kiev uno de los centros logísticos más grandes de la compañía.
Rusia lanzó en este bombardeo más de 460 drones y 22 misiles, informaron la Fuerza Aérea de Ucrania y el presidente del país, Volodymyr Zelensky.
Entre los principales objetivos del ataque ruso volvió a estar el sistema energético ucraniano.
El bombardeo provocó cortes en el suministro de electricidad y calefacción en Kiev, Odesa y otras regiones ucranianas.
