El presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado, al término de la vídeoconferencia de los líderes europeos con Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha confirmado que la OTAN no estará implicada en las garantías de seguridad a Ucrania si hay acuerdo con Rusia, pero sí lo estará Estados Unidos.

Macron, que ha hecho unas breves declaraciones a la prensa en la residencia oficial de vacaciones del fuerte de Brégançon al final de esa videoconferencia, acompañado del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha insistido en que si Kiev hace cesiones territoriales a Rusia, tiene que recibir garantías de seguridad por parte de sus aliados.

“ La OTAN no debe formar parte de esas garantías de seguridad ”, ha matizado, porque es algo a lo que se opone frontalmente Rusia, pero sí lo harán “Estados Unidos y todos los aliados (de Ucrania)”.

El líder francés indicó que Trump va a intentar que, después de la cumbre en Alaska el viernes, se pueda organizar una futura reunión trilateral entre él, Zelensky y Putin.

“Esperamos que pueda celebrarse en Europa, en un país neutral que sea aceptado por todas las partes. En cualquier caso, en mi opinión, considero que esta reunión es un punto muy importante”, precisó el presidente francés.

Costa reiteró la importancia de los mismos mensajes de Trump destacados por Macron, y mostró su esperanza de que en esas condiciones, la reunión del viernes sea un “éxito”.

El presidente del Consejo Europeo celebró, por tanto, que Estados Unidos estén dispuestos a compartir con Europa y otros aliados los esfuerzos para dar garantías de seguridad a Ucrania.

Consultados sobre si los aliados intentarán imponer que, para que haya negociaciones de paz, Rusia cese los ataques a Ucrania, tanto Macron como Costa hicieron hincapié en que, a pesar de su desventaja inicial y de la ofensiva rusa de los últimos días, hasta ahora los ucranianos han sabido en buena parte contener la invasión

”Hace tres años y medio los rusos estaban a las puertas de Kiev“, recordó Costa.

La reunión con Trump era la más importante de las tres videoconferencias que tenían programadas este miércoles los países aliados de Kiev, y que el propio Zelensky ha seguido desde Berlín, hasta donde viajó para dar un claro mensaje de unidad de cara a la histórica cumbre de Alaska, que se celebrará sin los europeos ni los ucranianos.

