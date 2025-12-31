“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%”, dice Zelensky a los ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles que su país está a “un 10%” de alcanzar un “acuerdo de paz” con Rusia, pero que aún quedan por decidir las cuestiones más importantes y advirtió contra un acuerdo que recompense a Moscú.

En su discurso de Nochevieja, el mandatario dijo que Ucrania quiere poner fin a la guerra, pero no “a cualquier precio”, y que cualquier acuerdo debe incluir sólidas garantías de seguridad para disuadir a Rusia de volver a invadir su territorio.

“ El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números ”, dijo Zelensky en el mensaje de video publicado en su cuenta de Telegram.

“Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa”, añadió.

Estados Unidos ha tratado de elaborar un acuerdo de paz con aportes tanto de Moscú como de Kiev, pero no ha logrado alcanzar un avance decisivo en la cuestión clave del territorio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, presiona para obtener como parte del acuerdo el control total de la región oriental de Donbás, en Ucrania, pero Zelensky afirmó en su discurso que no cree que Rusia se detenga allí si Ucrania se retira.

“‘Retírense del Donbás y todo habrá terminado’. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo”, declaró.

