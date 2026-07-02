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Resumen

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El humo se eleva sobre Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026, tras un masivo ataque combinado de Rusia. (EFE/ Maxym Marusenko).
El humo se eleva sobre Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026, tras un masivo ataque combinado de Rusia. (EFE/ Maxym Marusenko).
Por Agencia AFP

Al menos 17 personas murieron y varios edificios residenciales fueron destruidos en Kiev este jueves, en lo que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

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