El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una conferencia de prensa después de su reunión en el Palacio Presidencial en Ankara, Turquía, el 19 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/NECATI SAVAS)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una conferencia de prensa después de su reunión en el Palacio Presidencial en Ankara, Turquía, el 19 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/NECATI SAVAS)
/ NECATI SAVAS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos, Ucrania y países europeos se dan cita en Ginebra para tratar el plan de paz de Trump
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos, Ucrania y países europeos se dan cita en Ginebra para tratar el plan de paz de Trump

Estados Unidos, Ucrania y países europeos se dan cita en Ginebra para tratar el plan de paz de Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Delegaciones de , y varios países de la Unión Europea se dan cita este domingo en Ginebra para tratar el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense , del que ucranianos y europeos rechazan varias partes.

Se espera que la delegación estadounidense esté encabezada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quienes este domingo se unirán al secretario del Ejército, Dan Driscoll, ya en Ginebra desde la víspera.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: “Ucrania no cuenta con ningún margen de negociación”: Zelensky ante el dilema de responder al plan de paz de Trump

Por parte de Ucrania encabezará la delegación el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andri Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov.

Asistirán también los asesores de política exterior de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

El principal objetivo es analizar y “pulir” el plan de Trump, presentado por sorpresa el jueves.

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

Trump dio a Zelensky un plazo de apenas una semana, hasta el jueves 27 de noviembre, para aceptarlo, aunque el mandatario norteamericano también ha señalado que no es la “última oferta”.

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Kiev como una capitulación a Moscú, entre ellos los que contemplan la entrega de la región oriental del Donbás a Rusia, el reconocimiento de la península de Crimea como parte de su territorio, o la reducción del número de soldados ucranianos de los 900.000 actuales a 600.000.

VIDEO RECOMENDADO

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC