Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde se ubicaba un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Genya SAVILOV / AFP)
Guerra en Ucrania: Alcalde informa sobre ataque “masivo” en Kiev
La capital de , , fue blanco de un ataque “masivo, dijo este viernes el alcalde de la ciudad, donde se produjeron explosiones según constataron periodistas de la AFP.

Las fuerzas de defensa aérea están operando en Kiev. Un ataque masivo enemigo contra la capital”, escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschko, quien informó de dos heridos en el distrito oriental de Dniprovsky.

Periodistas de la AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

Un incendio se desató en el techo de un edificio residencial de cinco pisos en el distrito Solomyansky, mientras que se reportaron varias solicitudes de asistencia médica en los distritos Desnyansky y Shevchenkivsky, según informó Klitschko.

Otro incendio se produjo en un edificio residencial en el distrito Podilsky.

Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales ucranianas.

Ucrania sufrió un nuevo ataque ruso contra sus infraestructuras energéticas el sábado 8 de noviembre, que dejó muertos y provocó cortes de agua y electricidad en varias regiones y en la capital Kiev. (AFP)
