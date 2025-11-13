Guerra en Ucrania: Alcalde informa sobre ataque “masivo” en Kiev

Escucha la noticia
Guerra en Ucrania: Alcalde informa sobre ataque “masivo” en KievResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de un ataque “masivo”, dijo este viernes el alcalde de la ciudad, donde se produjeron explosiones según constataron periodistas de la AFP.
“Las fuerzas de defensa aérea están operando en Kiev. Un ataque masivo enemigo contra la capital”, escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschko, quien informó de dos heridos en el distrito oriental de Dniprovsky.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
Periodistas de la AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.
Un incendio se desató en el techo de un edificio residencial de cinco pisos en el distrito Solomyansky, mientras que se reportaron varias solicitudes de asistencia médica en los distritos Desnyansky y Shevchenkivsky, según informó Klitschko.
Otro incendio se produjo en un edificio residencial en el distrito Podilsky.
Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales ucranianas.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Elecciones Chile 2025: La izquierdista Jeannette Jara promete “pragmatismo” con Donald Trump
- El Pentágono anuncia una operación llamada ‘Lanza del sur’ en plena tensión con Venezuela
- El presidente de la BBC envió carta de disculpa a Trump por montaje engañoso de discurso
- Quién es Evelyn Matthei, la hija del general de la Junta Militar ensombrecida por la extrema derecha de Chile
- Quién es Jeannette Jara, la exministra comunista de Boric que busca frenar el avance de la extrema derecha en Chile
Contenido sugerido
Contenido GEC