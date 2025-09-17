Ucrania insta a Europa a interceptar drones y misiles rusos en el espacio aéreo ucraniano

Ucrania está instando a sus aliados europeos a expandir sus defensas aéreas para interceptar drones y misiles rusos sobre su territorio tras las recientes incursiones en el espacio aéreo de la OTAN, aunque la cautela occidental de cara a una posible confrontación con Rusia hace que este paso sea poco probable.

La creación de una defensa conjunta contra los ataques aéreos de Rusia beneficiaría tanto a Ucrania como a sus socios extranjeros, según sostiene Kiev, que ya se ha ofrecido a adiestrar a especialistas polacos para hacer frente a los drones de largo alcance rusos.

La respuesta a los masivos ataques rusos contra Ucrania y a sus provocaciones contra la OTAN debe ser la creación de un escudo común europeo y la protección conjunta del cielo ucraniano frente a los ataques rusos, dijo a EFE Lesia Orobets, exdiputada y cofundadora de la ONG ‘El Precio de la Libertad’.

“Combinando la aviación europea y la experiencia ucraniana tendríamos una gran oportunidad de desescalar la situación”, añadió Orobets.

Un escudo para el cielo ucraniano

Junto con analistas militares europeos, Orobets es coautora de la propuesta ‘Sky Shield’ (Escudo del Cielo), que sostiene que la aviación aliada -en concreto hasta 120 cazas F-16 o equivalentes estacionados en bases europeas- podrían salvaguardar Ucrania central y occidental, incluidas las centrales nucleares.

Esto permitiría a Ucrania a redirigir sus limitados recursos hacia el frente, mientras que al mismo tiempo los aliados europeos no se arriesgarían a entrar en conflicto directo con aviones militares rusos, que no operan dentro de Ucrania.

Ucrania necesita este tipo de apoyo ya que los ataques rusos se están volviendo cada vez más masivos, porque Moscú es incapaz de lograr la victoria en el campo de batalla e intenta, como alternativa, aplastar la voluntad y capacidad de resistencia ucranianas, argumentó.

“Si seguimos enfrentándonos a tales bombardeos, está en juego la sostenibilidad de nuestra infraestructura, economía, política y demografía”, advirtió Orobets.

Al mismo tiempo, enfatizó el creciente valor de Ucrania como aliado de seguridad, en particular en vista de que Europa va a la zaga con respecto a la intercepción de drones.

La idea ha ganado algunos adeptos. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, apuntó que la intercepción de drones rusos sobre Ucrania podría proteger a los ciudadanos polacos y es técnicamente factible, aunque requeriría una acción europea coordinada.

Sin embargo, el presidente rumano, Nicusor Dan, ha rechazado la propuesta, argumentando con el riesgo de involucrarse de manera directa en el conflicto.

Orobets espera que los gobiernos de Rumanía y de otros países europeos se den cuenta de que renunciar a una reacción firme solo incitará a Rusia a intensificar su agresión contra Europa. “Rusia nunca ha cambiado de actitud hacia sus vecinos solo porque se hayan quedado en silencio tras sus provocaciones”, señaló.

Retos en la implementación

A pesar de la necesidad de una mayor cooperación, el analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko considera la propuesta imposible de implementar a corto plazo.

“Extender la cobertura de las defensas aéreas sobre Ucrania requeriría integrarla en las estructuras de la OTAN, lo que es legalmente imposible”, dijo a EFE y aludió al probable veto de países como Hungría y Eslovaquia.

Kovalenko subrayó que Ucrania tiene que fortalecer su sistema multinivel para defenderse de los drones y los misiles rusos, aunque por otro lado la propia variedad de defensas aéreas implica un alto riesgo de fuego amigo en caso de una operación conjunta con aliados.

Sin embargo, coincidió en la necesidad de que Europa aprenda rápidamente de la experiencia ucraniana a la hora de repeler los ataques aéreos rusos, después de que la respuesta polaca a la reciente incursión dejara patentes los huecos en sus defensas.

Una llamada a una acción proactiva

Al mismo tiempo, los analistas ucranianos instan a Europa a adoptar una postura más asertiva frente a Rusia.

El analista político Volodímir Fesenko dijo a la agencia Ukrinform que se debe advertir con firmeza a Rusia en contra de nuevos ataques contra territorios ucranianos adyacentes a fronteras de la OTAN. Algunos expertos también recomiendan equipar a Ucrania con armas de largo alcance para obstaculizar la producción de drones rusos y reducir la escala de los ataques.

El politólogo Oleg Saakian propuso que Europa recurra a ciberoperaciones, sanciones y medidas comerciales para imponer a Rusia un coste económico y tecnológico significativo y disuadirla así de nuevas provocaciones.

Europa se está moviendo en la dirección correcta, pero no lo suficientemente rápido, destacó Orobets, que indicó que Ucrania está ganando tiempo para que los europeos fortalezcan sus defensas y desescalen el conflicto a través de un comportamiento más determinado.

