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Resumen

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La refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales, fue atacada por Ucrania el martes. (Captura de video).
La refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales, fue atacada por Ucrania el martes. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Las autoridades de Rusia admitieron este jueves que la refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales y atacada por Ucrania el martes, quedó completamente inoperativa y se espera que las reparaciones duren hasta medio año.

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