Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

“Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Ha ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania”, dijo Trump el lunes en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Hasta antes de esta declaración de Trump, Putin siempre ha condicionado el fin de la guerra al reconocimiento de Kiev y de la comunidad internacional de los territorios ocupados por sus tropas como rusos. Es decir, Moscú exige que en adelante Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Kherson formen parte de Rusia de manera oficial, algo que rechaza Zelensky.

Pero según el diario estadounidense The New York Times, la semana pasada durante una reunión en Moscú con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Putin dio la impresión de que Rusia estaba ahora dispuesta a participar en alguna negociación sobre la cuestión del territorio ucraniano.

“Vamos a recuperar algo y vamos a cambiar algo”, dijo Trump el viernes tras la cita de Putin con Witkoff. “Habrá algún intercambio de territorios para el bien de ambos”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa mientras se reúne con soldados de la 57.ª Brigada de Infantería Motorizada Separada en Kharkiv. (Foto: Handout / SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP). / HANDOUT

Zelensky ha reaccionado a la posibilidad de una negociación bilateral de Rusia y Estados Unidos sobre territorio de Ucrania y el martes descartó cualquier retirada de sus tropas del Donbás (Donetsk y Lugansk) para poner fin a la guerra.

Sostuvo que si este territorio cayera bajo control de Moscú, serviría luego para que el Putin lanzara una “futura ofensiva” contra otros sectores de Ucrania.

Antes, Zelensky había dicho que “los ucranianos no entregarán sus tierras al ocupante”, antes de mencionar que la Constitución de su país prohíbe ese trato.

“Cualquier solución que vaya contra nosotros, cualquier solución que no incluya a Ucrania, son simultáneamente soluciones contra la paz. No aportarán nada. Son soluciones muertas”, advirtió.

Los territorios bajo control ruso

Un bombero ucraniano transporta una bomba de agua para extinguir un incendio en un edificio residencial donde se produjo un ataque con drones rusos en la ciudad de Bilozerske, región de Donetsk, el 10 de agosto de 2025. (Foto de Genya SAVILOV / AFP). / GENYA SAVILOV

Actualmente, Rusia ocupa aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania. Varias de las regiones que reclama por completo Moscú no han sido conquistadas al 100% por sus tropas.

En el año 2014 Rusia se anexionó la península de Crimea, algo que no tiene reconocimiento internacional.

Esta es la situación de las otras regiones con presencia rusa.

Lugansk. según la autoproclamada autoridad local, el control ruso es total.

Donetsk. En el 2022, Rusia controlaba aproximadamente un 52% del territorio. En el 2025, esa ocupación se incrementó hasta cerca del 70%, aunque ciudades como Slovyansk, Kramatorsk, Kostyantynivka y Pokrovsk permanecen bajo dominio ucraniano.

Kherson: En el 2022 Rusia llegó a controlar el 99% del territorio, pero tras los avances ucranianos ese poecentaje bajó en el 2025 hasta el 73%.

Zaporiyia. Permanece parcialmente ocupada desde el 2022, especialmente instalaciones clave como su central nuclear, la más grande de Europa.

Kharkiv y Mykolaiv. Hay presencia rusa en zonas menores de estos óblasts, producto de avances iniciales.

Sumy. Rusia capturó la localidad de Kostiantynivka y otras zonas, sumando cientos de kilómetros cuadrados bajo su control.

Territorio ucraniano con presencia de tropas rusas. (AFP).

No se puede negociar sin Ucrania

El analista internacional Francesco Tucci le dijo a El Comercio que no se puede esperar mucho de la cumbre entre Trump y Putin debido a la ausencia de representantes ucranianos. “Nunca es bueno negociar sin una de las partes. Honestamente, se espera muy poco de esta reunión”.

Con respecto a los territorios ocupados por los rusos, Tucci indicó que se debe esperar un pronunciamiento público de Putin, porque hasta ahora ha mantenido condiciones irrenunciables para sentarse a negociar la paz, una de ellas es no retroceder ni un centímetro de las zonas donde están sus tropas, e incluso exige ir más allá.

“Putin intentará negociar lo más posible para obtener por lo menos un resultado estratégico. Por eso hay que ver si efectivamente estará dispuesto a retroceder en la ocupación de una parte del territorio ucraniano. Claramente Crimea está fuera de cuestión. Lo que importa en este momento es el Donbás, donde es muy difícil que la Federación de Rusia quiera retroceder”, manifestó.

“Esperemos que Trump pueda acercar la posición rusa a la ucraniana”, sostuvo.

¿En el escenario de un eventual fracaso de la cumbre, Trump cumpliría su amenaza de aplicar duros aranceles a Rusia? Tucci no cree que pase.

“Rusia mantiene su ambiguedad estratégica, dice que está dispuesta a negociar, pero bajo sus condiciones; después representantes rusos dicen que esas condiciones en parte pueden cambiar, pero al final no se avanza en nada. Ese es el punto. Parece que Rusia quiere ganar tiempo para avanzar en el campo de batalla con una nueva ofensiva”, dijo Tucci.

“Nunca se le ha visto a Trump dispuesto a accionar contra Rusia, a ser un poco más duro. Siempre ha sido condescendiente, le ha dado plazos, ha explorado la posibilidad de negociar, reaccionó cuando Rusia bombardeó Kiev. Pero en el caso de otros conflictos internacionales, Trump ha actuado de inmediato y con determinación, como con Irán, cuando envió los bombarderos Spirit, y atacó a otro Estado. No ejerce una presión fuerte contra Rusia”, explicó el analista.

Agregó que si Trump sale decepcionado de la cumbre con Putin, si se siente estafado, podría tomar algunas decisiones.

Sobre la gestión del canciller de Alemania Friedrich Merz, quien convocó a varios líderes europeos y a Zelensky para una reunión virtual con Trump el miércoles, con el propósito de acercar al estadounidense a la posición europea sobre la guerra, Tucci no cree que se consiga ese objetivo.

“Trump tiene sus ideas. Además, tiene una postura bastante crítica hacia la Unión Europea, hacia la OTAN, entonces no va a escucharlos. Es muy difícil que Merz pueda influir”.

La importancia de las regiones ocupadas

Un camión militar ruso en los terrenos de la planta de energía nuclear Zaporizhzhia, controlada por Rusia en el sur de Ucrania el 29 de marzo de 2023. (Foto de Andrey BORODULIN / AFP). / ANDREY BORODULIN

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) precisó que las regiones de Zaporiyia y Khersón son de gran importancia económica y estratégica para Ucrania y ofrecen un acceso mucho más amplio al Mar Negro y al río Dniéper.

Agregó que el acceso de Ucrania al Mar Negro es crucial para su gran mercado de exportación, en particular de productos agrícolas y minerales. Indicó que Ucrania también es rica en materias primas esenciales que vende al extranjero.

El ISW sostuvo que para Ucrania mantener su acceso al río Dniéper y a la zona de amortiguación que lo rodea es de gran importancia operativa, ya que el río actúa como una barrera de defensa militar.

Entonces, sostuvo el ISW, permitir que Rusia mantenga el control sobre la orilla izquierda, en Khersón, le otorgaría una posición mucho más ventajosa para llevar a cabo operaciones ofensivas contra las orillas oeste (derecha) del mismo Khersón, Nikolaev y Odesa.

Indicó que los persistentes ataques de artillería y de drones ucranianos impiden actualmente que las fuerzas rusas acumulen equipos de ingeniería y de construcción de puentes para cruzar el río Dniéper en Kherson, pero un futuro alto el fuego evitaría tales ataques.

Sobre la región de Zaporiyia, el ISW remarcó que hasta el 2022 su central nuclear suministraba aproximadamente una quinta parte de la electricidad que necesita Ucrania.