Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?
Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

Donald Trump y Vladimir Putin se verán las caras este viernes en Alaska en una cumbre sobre el fin de la guerra en Ucrania, en la que no participará este país, a no ser que una invitación de última hora cambie la situación. El presidente de Estados Unidos adelantó que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado desde el inicio del conflicto en febrero del 2022, algo que siempre ha rechazado su par ruso Vladimir Putin. ¿Cuánto del territorio ucraniano está bajo control de las tropas rusas, en qué regiones y qué exige Kiev al respecto?

