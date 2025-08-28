¿Qué es el Donbás y por qué es clave para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania?

Como consecuencia de la guerra iniciada en febrero del 2022, Rusia controla en la actualidad el 20 % del territorio de Ucrania, casi 115.000 km².

Trump y Putin se reunieron el pasado 15 de agosto en la Base Conjunta Elmendorf–Richardson, ubicada en Anchorage, Alaska. Durante el encuentro, uno de los temas más polémicos que tocaron fue el futuro del Donbás.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin a su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

De acuerdo con agencias de noticias como Reuters, Putin ofreció terminar la guerra si Ucrania cedía el control total del Donbás. Trump apoyó esa propuesta, sugiriendo que se considerará como parte de una posible solución de paz.

¿Qué es el Donbás?

Artilleros ucranianos se preparan para disparar un obús L119 contra posiciones rusas en el frente de la región de Lugansk el 16 de enero de 2023, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Anatolii Stepanov / AFP). / ANATOLII STEPANOV

El Donbás es la denominación no oficial que se le da a las regiones de Lugansk y Donetsk, ubicadas al este de Ucrania. Su superficie es de 53.200 km², aproximadamente el 9% del territorio del país. Limita con Rusia.

La región es altamente industrializada, especialmente en minería de carbón —incluyendo antracita— además de hierro, acero, maquinaria y productos químicos. Antes de la guerra, el Donbás representaba cerca del 30 % de las exportaciones ucranianas.

En el 2022 vivían 6,5 millones de personas en el Donbás. En su mayoría eran rusohablantes.

En 1991, en el referéndum de independencia de Ucrania de la Unión Soviética, alrededor del 83 % del electorado en Donetsk y Lugansk votó a favor de la independencia.

Sin embargo, desde entonces el Donbás siguió manteniendo fuertes vínculos culturales, lingüísticos y económicos con Rusia.

¿Qué pasó en el 2014?

Prorrusos armados custodian una comisaría en la ciudad de Slavyansk, en el este de Ucrania, el 12 de abril de 2014. (FOTO AFP / ANATOLIY STEPANOV).

El 21 de noviembre del 2013 estalló en Ucrania el Euromaidán, la ola de protestas y disturbios civiles que al inicio se enfocaron en respaldar la integración del país a la Unión Europea y en el rechazo a la corrupción, y que escalaron hasta provocar la renuncia del presidente Víktor Yanukóvich, que era prorruso.

En el 2014 se inició una guerra en el Donbás, cuando paramilitares rusos y separatistas prorrusos empezaron a tomar ciudades, lo que provocó una contraofensiva militar de Ucrania para recuperar el territorio.

Los separatistas proclamaron las autodenominadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk.

La guerra se intensificó y el Donbás empezó a fragmentarse: una mitad terminó controlada por los separatistas prorrusos y la otra bajo dominio del ejército ucraniano.

En las zonas bajo su control, los prorrusos organizaron referéndums, donde un 90 % de votos fue a favor de la separación de Ucrania. La comunidad internacional no reconoció esos procesos.

Los Acuerdos de Minsk (2014 y 2015) buscaban un alto el fuego y cierta autonomía para las regiones, pero nunca se implementaron plenamente.

Con el paso de los años, el Donbás, antes motor industrial de Ucrania, quedó devastado: cerraron muchas minas, numerosas fábricas fueron destruidas y colapsó el comercio.

Según la ONU, entre el 2014 y febrero del 2022 murieron más de 14.000 personas, incluyendo civiles, en los combates en el Donbás. Más de 1,5 millones de desplazados internos huyeron de la zona de combate.

La invasión de Rusia

Militares ucranianos cerca de la ciudad de Kostyantynivka, en primera línea del frente en la región de Donetsk. (AFP). / IRYNA RYBAKOVA

El 21 de febrero del 2022, Rusia reconoció de manera oficial la independencia de Donetsk y Lugansk. Tres días después, Putin ordenó la invasión de Ucrania, bajo el argumento de que estaba realizando una operación militar especial.

Putin mencionó objetivos como la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, la protección de las poblaciones rusohablantes, la defensa de la soberanía de las repúblicas separatistas y evitar la expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia.

Hasta antes del inicio de la invasión rusa, entre el 40 y 50 % del territorio de Donetsk estaba en poder de los separatistas y cerca del 70% de Lugansk también lo tenían ellos.

En la actualidad, Rusia ocupa casi la totalidad de Lugansk.

En el caso de Donetsk, las estimaciones varían. Las cifras señalan que Rusia controla entre el 67 % y el 79 % de esta región.

La evolución en el frente de guerra en el Donbás. (AFP).

En este punto, cabe precisar que en setiembre del 2022, en pleno auge de la ocupación rusa, se celebraron nuevos referéndums que registraron un apoyo de casi el 100 % a la unión con Rusia, que luego se anexionó oficialmente el Donbás, algo que ha sido rechazado por casi toda la comunidad internacional.

La semana pasada, Zelensky dijo que al ritmo actual de la guerra, Rusia necesitaría otros cuatro años para terminar de hacerse con el control completo del Donbás.

¿Qué pide Putin ahora?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirige una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin, en Moscú, el 8 de agosto de 2025. (Foto de Mikhail METZEL / AFP). / MIKHAIL METZEL

El Donbás está en el centro de la negociación auspiciada por Trump para que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo de paz.

Putin exige que Ucrania entregue todo el Donbás, incluidos los 6.474 kilómetros cuadrados que no controla y donde viven más de 200.000 ucranianos, en ciudades como Kramatorsk y Sloviansk.

Pero Zelensky ha dicho que ello no va a pasar y ha remarcado que la Constitución ucraniana prohíbe la entrega de territorio.

En cuanto a Trump, ha hablado de “intercambios de territorios” y ha sugerido que Rusia podría devolver algo de territorio ucraniano a cambio de que Kiev le de a Putin lo que pide, incluyendo zonas donde no tienen presencia sus tropas.

De acuerdo con el diario The New York Times, a mediados de agosto Trump dijo a los líderes europeos que llegaron a la Casa Blanca que creía que se podría negociar un acuerdo de paz Zelensky aceptaba renunciar al Donbás.

Además, dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones en Alaska dijeron al diario británico The Guardian que el presidente ruso exigió que Ucrania se retire del Donbás como condición para poner fin a la guerra.

Putin le dijo a Trump que a cambio de Donetsk y Lugansk, detendría nuevos avances de sus tropas y congelaría la línea del frente en la región de Kherson y Zaporizhia, en el sur de Ucrania, donde las fuerzas rusas ocupan áreas importantes.

¿Entregará Ucrania el Donbás?

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asiste a una conferencia de prensa en Berlín el 13 de agosto de 2025. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP). / RALF HIRSCHBERGER

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian le dijo a El Comercio que el Donbás es un territorio estratégico para Ucrania y que no cree que Zelensky termine por entregarle a Rusia.

Explicó que en Donetsk Ucrania ha edificado importantes fortificaciones a lo largo del frente de guerra.

“Perder esas fortificaciones significaría quedar totalmente expuesto, porque no hay ninguna confianza en que después de la firma de un acuerdo de paz Rusia no intente conquistar el resto de Ucrania. Nadie con dos dedos de frente puede confiar en que Rusia se va a quedar ahí“, remarcó Belaunde.

Un eventual acuerdo de paz que implique una garantía de seguridad para Ucrania por parte de Estados Unidos tampoco convencería a Zelensky para entregar Donetsk, apuntó Belaunde.

“Será muy complicado para Ucrania aceptar esa garantía, porque Trump ya dijo que no va a poner tropas en ese país. Y Rusia también ha dicho que es inaceptable para ellos que haya tropas europeas porque son de la OTAN”, indicó Belaunde.

“Lo que Estados Unidos contempla como garantía es el apoyo aéreo, pero obviamente no habrá aviones de Estados Unidos allí, ni inteligencia, y nadie puede confiar en lo que puede hacer Trump. Es absurdo, no tiene ningún sentido”, agregó.

“No hay forma en que pueda haber un acuerdo en esas condiciones”.

Belaunde también comentó el planteamiento de Trump sobre “intercambio de territorio”.

“No se entiende muy bien a qué se refiere, porque lógicamente intercambio de territorio significa que Ucrania debería recibir un territorio totalmente ruso. Entonces, Trump seguro se refiere a que, digamos, Rusia renuncie a sus conquistas en otros lugares de Ucrania, donde incluso ya ha declarado que forman parte de su territorio, los ha anexado, para recibir Donetsk. No se tiene claro a qué se refiere Trump”, sostuvo.

“Quizá busca que Ucrania renuncie a su territorio, que acepte también que Crimea sea parte de Rusia, pero no recibe nada a cambio. No tiene sentido”, finalizó.