Roger Zuzunaga Ruiz
¿Qué es el Donbás y por qué es clave para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania?
El Donbás, que abarca las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, puede ser la clave para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, o también la razón principal para que esta se prolongue. El presidente ruso Vladimir Putin quiere anexionar todo ese territorio, mientras que su par ucraniano Volodymyr Zelensky ha descartado negociar la entrega de partes de su nación. En medio de esta situación está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que media para la firma de un acuerdo de paz y que apoya la idea de que Ucrania debería ceder o intercambiar territorio para cerrar el conflicto.

