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Resumen

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Un edificio residencial de varias plantas parcialmente destruido como consecuencia del ataque con misiles de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 6 de julio de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
Un edificio residencial de varias plantas parcialmente destruido como consecuencia del ataque con misiles de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 6 de julio de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
/ SERHII OKUNEV
Por Agencia AFP

Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev por segunda vez en una semana, con un saldo de al menos 14 muertos en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN.

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