Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev por segunda vez en una semana, con un saldo de al menos 14 muertos en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN.

La reacción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no se hizo esperar e instó a sus aliados a tomar “decisiones firmes” para aumentar el suministro de defensas aéreas para Ucrania tras el ataque, que se produjo apenas unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en Kiev.

El ataque del lunes por la mañana abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos en la capital ucraniana, arrancando sus plantas superiores y partiéndolas en dos.

Durante la noche, los periodistas de la AFP en Kiev escucharon más de 10 explosiones en medio de una alerta de misiles balísticos.

Residentes locales se encuentran cerca de un edificio residencial dañado tras un ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev, el 6 de julio de 2026. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP). / TETIANA DZHAFAROVA

Este fue el segundo ataque en el que Rusia desplegó misiles balísticos difíciles de interceptar, por ello provocó un nuevo y desesperado llamado de Zelensky para que los aliados envíen misiles avanzados para los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Zelensky hablen sobre la guerra que comenzó en 2022, al margen de la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara.

“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea y, por lo tanto, de la protección de la vida”, afirmó Zelensky en las redes sociales.

Esta fotografía muestra una zona residencial destruida en Vyshneve, un suburbio de Kiev, tras un ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, el 6 de julio de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP). / SERHII OKUNEV

Al menos 14 personas murieron en Kiev y sus alrededores y unas 60 más resultaron heridas tras el lanzamiento de 68 misiles y 351 drones, agregó.

Las autoridades de Vyshneve, un suburbio de Kiev, han evacuado a los residentes debido a la posible presencia de municiones sin detonar entre los escombros.

Un ataque contundente

Los habitantes del distrito norte de Podilski, en la capital, vivieron momentos de angustia.

“A la 1H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego presionar tres veces más”, contó a la AFP Oleksandr Bakhlukov, que vive en un edificio cercano.

“Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió el hombre de 68 años.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un “ataque masivo” con misiles y drones contra lo que describió como “empresas del complejo militar-industrial” y contra instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas.

Los equipos de rescate trabajan en un edificio residencial parcialmente destruido a consecuencia del ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev, el 6 de julio de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Serhii Okunev / AFP). / SERHII OKUNEV

Alrededor de 30 edificios residenciales en Kiev fueron alcanzados y los equipos de rescate siguieron removiendo los escombros horas después del ataque, informaron las autoridades.

Zelensky dijo que el ejército ucraniano había derribado los drones y misiles de crucero rusos, pero que disponía de “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para detener los misiles balísticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el ataque demostraba que Ucrania necesita “con urgencia” más defensa aérea y que este asunto se abordará en la reunión de la OTAN.

El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas también derribaron más de 500 drones ucranianos durante la noche.

Apagón en Crimea

En Crimea, el gobernador de la península designado por Moscú, Mijáil Razvozhayev, anunció en Telegram que “tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol” la ciudad quedó sin electricidad.

El presidente Trump tiene previsto reunirse con Zelensky el martes en Ankara.

“Obviamente se va a reunir con él para conversar sobre cómo terminar la guerra”, declaró un alto cargo estadounidense que ha pedido mantener el anonimato.

Trump también tiene en agenda conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar reimpulsar los esfuerzos de paz en Ucrania.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.