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Resumen

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Un automovilista cerca a un hueco causado ​​por un ataque con drones de Rusia contra el Puente Norte de Kiev el 4 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Mykola TYMCHENKO / AFP).
Un automovilista cerca a un hueco causado ​​por un ataque con drones de Rusia contra el Puente Norte de Kiev el 4 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Mykola TYMCHENKO / AFP).
/ MYKOLA TYMCHENKO
Por Agencia AFP

El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, anunció un nuevo paquete de ayuda por 1.500 millones de dólares durante una visita a Kiev marcada por las sirenas antiaéreas ante la intensificación de los bombardeos rusos.

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