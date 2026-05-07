Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal de Rusia. (Ministerio de Defensa de Rusia).
Un misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal de Rusia. (Ministerio de Defensa de Rusia).
/ Vadim Savitsky
Por Agencia AFP

El Ministerio de Defensa de Rusia instó el jueves a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola el alto el fuego unilateral decretado por Moscú con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.