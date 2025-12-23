Rusia lanza 38 misiles y 635 drones en nuevo ataque masivo, con impactos en 21 ubicaciones de Ucrania

Escucha la noticia
Rusia ha lanzado en su ataque masivo contra Ucrania 38 misiles y 635 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron neutralizar 34 y 587, respectivamente, informó este martes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y 39 drones en 21 localizaciones y la caída de fragmentos derribados en ocho.
“En la noche al 23 de diciembre (desde las 18.00 del 22 de diciembre), el enemigo lanzó un ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con aparatos no tripulados de combate y misiles aéreos y terrestres”, indica el reporte, publicado en Telegram.
“En total, las tropas de transmisiones de la Fuerza Aérea detectaron y rastrearon 673 medios de ataque aéreo: 38 misiles y 635 vehículos aéreos no tripulados de diferentes tipos”, agregó.
En concreto, las fuerzas rusas lanzaron 635 aparatos no tripulados de ataque de tipo Shahed y Gerbera, entre otros, desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo, Briansk y Primorsko-Ajtarsk y desde Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
De los drones lanzados por Rusia, alrededor de 400 eran Shahed.
Rusia lanzó además tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 Kinzhal desde la región rusa de Riazán y 35 misiles de crucero Kh-101 e Iskander-K, desde las de Vólogda y Kursk.
Hasta las 11.30 horas, la defensa antiaérea ucraniana derribó o neutralizó 587 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos, así como 34 misiles de crucero Kh-101 e Iskander-K.
Se registró el impacto de misiles y de 39 drones en 21 localizaciones, además de la caída de fragmento derribados en ocho, mientras tres misiles aerobalísticos no alcanzaron sus objetivos y se está precisando su lugar de caída.
La Fuerza Aérea advirtió, además, de que el ataque sigue en curso.
