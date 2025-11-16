Rusia lanzó esta semana 1.000 drones, 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles contra Ucrania

Rusia lanzó en la última semana contra Ucrania alrededor de mil drones de combate, incluidos más de 170 la noche del sábado, además de casi 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“En total, anoche los rusos lanzaron más de 170 drones contra Ucrania, de los cuales al menos la mitad eran shaheds. Y a lo largo de toda esta semana, los rusos lanzaron contra nuestro pueblo alrededor de mil drones de combate, casi 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles de diferentes tipos ”, escribió en un mensaje en Telegram.

Agregó que actualmente continúan las labores de reconstrucción tras los ataques rusos en Kharkiv y sus alrededores, así como en las regiones de Odesa y Dnipropetrovsk, e indicó que los equipos de rescate también estuvieron trabajando en las de Sumi y Cherníguiv.

“Y cada noche se necesita una protección aérea multicomponente: sistemas de defensa antiaérea, aviación de combate, grupos de fuego móviles, drones interceptores”, explicó.

Una vista aérea de los edificios dañados tras los ataques rusos en la ciudad de Kostyantynivka, región de Donetsk, Ucrania, en la línea del frente, el 12 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/93.ª Brigada Mecanizada Independiente Kholodnyi Yar) / Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

“Estamos trabajando activamente con nuestros socios en cada uno de estos componentes para reforzar la defensa de Ucrania. Hemos preparado nuevos acuerdos sólidos con Europa para reforzar significativamente nuestra defensa aérea, nuestra resistencia y nuestra diplomacia”, resumió Zelensky, que este domingo visita Grecia, el lunes París y el martes España.

La Fuerza Aérea ucraniana informó por su parte de que Rusia lanzó, desde las 18.00 horas del sábado (17.00 GMT), un misil balístico Iskander-M desde la región rusa de Rostov y 176 aparatos no tripupados Shahed, Gerbera y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk y desde Chauda, en territorio ocupado de Crimea.

Cerca de cien de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia eran drones kamizaze Shahed, agrega el informe publicado en Telegram.

Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 139 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur y este del país.

Se registraron impactos de 37 aparatos no tripulados en 14 localizaciones y la caída de fragmentos de drones derribados en dos ubicaciones.

Por su parte, el jefe de la administración militar de Odesa, Oleg Kiper, informó de que las fuerzas rusas atacaron la noche del sábado instalaciones energéticas en la región y dañaron una planta de energía solar.

“El enemigo sigue atacando de forma selectiva la infraestructura civil del sur de Odesa”, escribió en un mensaje en Telegram, y agregó que los incendios que se declararon fueron rápidamente extinguidos por las unidades del Servicio Estatal de Emergencias.

En el ataque no hubo que lamentar víctimas, subrayó, y añadió que las instalaciones de soporte vital y las infraestructuras críticas se han conectado a la red eléctrica de reserva.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)