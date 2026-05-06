Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Rusia Vladimir Putin preside una reunión sobre la situación en la zona de la "operación militar especial", término que utiliza el Kremlin para referirse a la ofensiva en Ucrania, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin preside una reunión sobre la situación en la zona de la "operación militar especial", término que utiliza el Kremlin para referirse a la ofensiva en Ucrania, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia AFP

Rusia instó a las embajadas extranjeras en Kiev a garantizar la evacuación de su personal y de sus ciudadanos en caso de un ataque ruso contra la ciudad, informó el miércoles el ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.