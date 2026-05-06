Rusia instó a las embajadas extranjeras en Kiev a garantizar la evacuación de su personal y de sus ciudadanos en caso de un ataque ruso contra la ciudad, informó el miércoles el ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú.

En una nota dirigida a las embajadas extranjeras, Rusia advirtió que lanzaría “un ataque de represalia” contra la capital ucraniana si Ucrania interrumpía las conmemoraciones del 9 de mayo en Moscú, y les instó a “garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otros tipos, así como de los ciudadanos, de la ciudad de Kiev”.

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