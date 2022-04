Rusia negó hoy que las tropas rusas hayan asesinado a civiles en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, y aseguró que todas las fotografías y los videos publicados por el Gobierno ucraniano son una “provocación”.

“El Ministerio de Defensa de Rusia refuta las acusaciones del régimen de Kiev sobre el presunto asesinato de civiles en la localidad de Bucha, región de Kiev”, señaló la entidad castrense en su cuenta oficial de Telegram.

“Todas las fotos y todos los videos publicados por el régimen de Kiev, que supuestamente dan testimonio de algún tipo de ‘crimen’ por parte del personal militar ruso en la ciudad de Bucha son otra provocación”, indicó.

Tras la retirada de las tropas rusas de los suburbios del norte de Kiev, el Ejército ucraniano y los servicios de emergencia han hallado cadáveres que parecen haber sido víctima de ejecuciones sumarias, de los cuales pueden verse docenas en imágenes difundidas por medios internacionales.

El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, afirmó el sábado que en la localidad ya han sido enterrados 280 muertos en una fosa común, ante la imposibilidad de usar el cementerio municipal.

Rusia afirmó que, durante el tiempo en el que esta ciudad estuvo bajo el control de sus Fuerzas Armadas “ni un solo residente local sufrió acciones violentas”.

Un hombre camina por una calle donde hay varios cadáveres en Bucha, al noroeste de Kiev, Ucrania. (RONALDO SCHEMIDT / AFP).

“Mientras la ciudad estuvo bajo el control de las tropas rusas, y más aún después, hasta hoy en Bucha los residentes locales se movían libremente por la ciudad y usaban comunicaciones de telefonía móvil”, señala.

Rusia también asegura que no bloqueó la salida desde la ciudad y que “todos los residentes locales tuvieron la oportunidad de abandonar libremente la localidad en dirección norte, incluso a la República de Bielorrusia”.

El departamento que dirige Serguéi Shoigú señaló que las tropas ucranianas dispararon “las 24 horas con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple” contra las afueras del sur de la ciudad, incluidas áreas residenciales.

”Queremos señalar especialmente que todas las unidades rusas abandonaron por completo Bucha el 30 de marzo, el día después de la ronda de conversaciones presenciales entre Rusia y Ucrania en Turquía”, dijo Defensa.

Rusia sostiene que fue el 31 de marzo cuando el alcalde de Bucha confirmó en un mensaje de vídeo que no había ya soldados rusos en la ciudad, “pero no mencionó en ningún momento que había residentes locales baleados en las calles con las manos atadas”.

Trabajadores de servicios comunales recogen el cuerpo de un hombre muerto por bombardeos de tropas rusas en la ciudad de Bucha, no lejos de la capital ucraniana de Kiev el 3 de abril de 2022. ( Sergei SUPINSKY / AFP). / SERGEI SUPINSKY

”Por lo tanto, no es de extrañar que todas las llamadas “pruebas de delito” en Bucha aparecieran solo el cuarto día, cuando llegaron a la ciudad oficiales de la Servicio Estatal de Seguridad (SBU) y representantes de la televisión ucraniana”, alega Moscú.

El Ministerio de Defensa sostiene que “de particular preocupación es el hecho de que todos los cuerpos de personas cuyas imágenes fueron publicadas por el régimen de Kiev después de al menos cuatro días no se hayan endurecido, no tienen manchas cadavéricas características y sangre sin coagular en las heridas”.

Todo esto confirma, esgrima Moscú, “irrefutablemente que las fotos y el video de Bucha son otra producción del régimen de Kiev para los medios occidentales, como fue el caso en Mariúpol con el hospital de maternidad, así como en otras ciudades”.

Conmoción general por la masacre de Bucha

El hallazgo de cientos de cadáveres de civiles ejecutados de manera sumaria tras la retirada rusa de los suburbios del norte de Kiev ha conmocionado este domingo a Ucrania y al conjunto de Europa, cuando las imágenes de los medios de comunicación arrojaron luz sobre la dimensión de una matanza de la que Rusia niega toda responsabilidad.

El cuerpo de un civil con las manos atadas a la espalda yace en la calle en Bucha mientras un trabajador prepara una bolsa de plástico para llevarlo a un automóvil. (SERGEI SUPINSKY / AFP).

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmó que es la peor “masacre” en Europa desde la II Guerra Mundial, y agregó que “aún recolectamos y buscamos cuerpos, pero ya hemos contado cientos,” de acuerdo con la agencia Interfax.

El alcalde de Bucha, una ciudad de 35.000 habitantes al noroeste de la capital ucraniana, anunció ayer que, después de la “liberación” de la zona el pasado 31 de marzo, 280 cadáveres habían sido enterrados ya en una fosa común, ante la imposibilidad de usar el cementerio municipal.

Familias enteras asesinadas

“Algunos estaban tirados en la acera, otros al lado de un coche o de una bicicleta”, afirmó en un video difundido por Facebook el regidor, Anatoli Fedoruk, que indicó que los soldados rusos habían acabado con “familias enteras de niños, mujeres, abuelas, hombres”.

Un cadáver yace en el suelo en una calle de Bucha, al noroeste de Kiev. (RONALDO SCHEMIDT / AFP).

En imágenes difundidas por el Gobierno ucraniano pueden verse docenas de cuerpos con ropas civiles -muchos de ellos maniatados- que siguen en las calles mientras se producen las labores de desminado, así como cadáveres semicubiertos de tierra, una visión que confirmaron reporteros de medios internacionales que accedieron a la zona, bajo toque de queda hasta el próximo martes 5 de abril.

La reportera de “Kyiv Independent” Anastasia Lapatina afirmó que además se habían encontrado los cuerpos desnudos de cinco mujeres, mientras que el periodista Stanislav Asiejev comentó que el emplazamiento de muchos cadáveres sugería que los rusos habían ido casa por casa ejecutando de forma “sistemática” a los hombres en edad de combatir.

La cifra total de víctimas podría ascender todavía de forma significativa, ya que según datos de los servicios sanitarios locales, al menos varias docenas de cuerpos fueron sepultados en fosas comunes en marzo, antes de que se retiraran las tropas rusas.

Algunos de los cadáveres hallados en las calles de Bucha, cerca de Kiev, tras la retirada rusa / RONALDO SCHEMIDT - AFP

Misión de la Corte Penal Internacional

Kuleba solicitó este domingo que la Corte Penal Internacional (CPI) y otras organizaciones envíen una misión a Bucha y al resto de suburbios que han estado bajo control ruso para recabar pruebas de posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El Ministerio ya ha enviado la petición oficial a la CPI, según fuentes ucranianas.

Las autoridades en Kiev han reaccionado con horror a los hallazgos que se han producido en Bucha, que según han manifestado tenían como objetivo eliminar al mayor número posible de civiles, y han instado a los Gobiernos europeos a redoblar la presión sobre Moscú.

En este sentido, el asesor presidencial Mijailo Podolyak culpó a la reticencia de los líderes europeos a la hora de “provocar a Rusia” de las atrocidades “inefables” en Bucha, Irpin y Hostomel, que comparó con Srebrenica y Treblinka y preguntó si “organizarían otra cumbre en la que expresar preocupación y menear la cabeza”.

Condena internacional

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel se declaró “conmocionado” por las imágenes de civiles muertos y señaló que la UE está ayudando a Ucrania y a diversas ONG a la hora de recabar pruebas para juzgar a los culpables ante tribunales internacionales.

También desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamó una “una investigación independiente” para que los responsables de las atrocidades rindan cuentas a la justicia, petición a la que se sumaron los ministros de Exteriores de Italia y Reino Unido, entre otros.

Además el presidente francés, Emmanuel Macron, exigió que las autoridades rusas “respondan” por las imágenes “inaguantables” registradas en Bucha.

El vicecanciller alemán, Robert Habeck, abogó por endurecer las sanciones contra Rusia en respuesta a lo que calificó de “crímenes de guerra,” algo en lo que está trabajando a nivel europeo, según dijo.

Los cadáveres yacen en una calle de Bucha, al noroeste de Kiev, con las manos ararradas. (RONALDO SCHEMIDT / AFP).

Ejecuciones sumarias y violaciones

Un informe publicado este domingo por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) apoya la descripción de Habeck y da detalles sobre casos de ejecuciones sumarias de civiles, amenazas, violaciones y saqueos cometidos presuntamente por soldados rusos.

Una de las ejecuciones documentadas tuvo lugar en Bucha el pasado 4 de marzo, donde según testigos presenciales las fuerzas de Moscú obligaron a cinco civiles a arrodillarse y dispararon en la nunca a uno de ellos.

En otro caso, en la región de Chernígov (norte), los soldados fueron casa por casa llevándose a los jóvenes, supuestamente para interrogarlos y después ejecutaron a seis, de acuerdo con la madre de uno de ellos y otros testigos.

El informe también recoge el caso de una mujer de Járkiv (noreste) que fue violada y agredida por un soldado en varias ocasiones, mientras que otras instancias de abusos sexuales que han sido comunicados a HRW no han podido ser verificados todavía por la organización.