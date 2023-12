Rusia está sufriendo devastadores golpes en la guerra en Ucrania. Según un informe desclasificado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, las fuerzas del presidente Vladimir Putin han perdido el 87% del personal militar que tenía antes de la invasión iniciada en febrero del 2022. Pero al contrario de lo que ello podría significar, está dispuesto a seguir adelante y no ha dejado de ser una amenaza seria para Kiev.

De acuerdo con CNN, el informe de inteligencia fue enviado el lunes al Congreso de Estados Unidos, en un momento en el que algunos parlamentarios republicanos se oponen a que su país siga proporcionando fondos a Ucrania.

La revelación forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Joe Biden para conseguir que el Senado apruebe una financiación suplementaria de 61.400 millones de dólares para Ucrania antes de fin de año.

Según el informe de la inteligencia de Estados Unidos, de los 360.000 soldados que entraron en Ucrania, entre personal contratado y recluta, Rusia ha perdido 315.000 en el campo de batalla (entre muertos y heridos). Además, unos 2.200 de los 3.500 tanques que tenía han sido destruidos. También ha perdido 4.400 de sus 13.600 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de militares, lo que supone una tasa de pérdidas del 32%.

Militares ucranianos observan un tanque ruso destruido en una carretera en la aldea de Rusaniv, en la región de Kiev, el 16 de abril de 2022. (Foto de Genya SAVILOV / AFP). / GENYA SAVILOV

La cadena estadounidense precisó que Rusia ha sido capaz de mantener la guerra relajando las normas de reclutamiento y recurriendo a las reservas soviéticas de material bélico antiguo. Pese a ello, la evaluación hecha por la inteligencia de Estados Unidos concluyó que la guerra ha “supuesto un duro revés para los 15 años de esfuerzos rusos por modernizar su fuerza terrestre”.

“Para finales de noviembre, Rusia había perdido más de una cuarta parte de las reservas de material terrestre que tenía antes de la invasión”, dice la evaluación. “Esto ha reducido la complejidad y la escala de las operaciones ofensivas rusas, que no han logrado avances importantes en Ucrania desde principios del 2022″.

Desde el inicio de la invasión,

Rusia anunció planes para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas hasta 1,5 millones de efectivos.

El Kremlin ha mantenido en secreto sus pérdidas durante la invasión y dice que las estimaciones occidentales del número de muertos rusos en la guerra son muy exageradas. La última actualización es de noviembre del 2022, cuando el Ministerio de Defensa de Rusia informó que habían muerto de 5.937 soldados, indicó Reuters.

Por su lado, un informe del diario The New York Times de agosto, que citó a fuentes de inteligencia de Estados Unidos, dijo que las bajas de Rusia, incluidas las tropas muertas y heridas, se acercaban a las 300.000, con aproximadamente 120.000 muertos y entre 170.000 y 180.000 heridos.

El cuerpo de un militar ruso yace cerca de vehículos militares rusos destruidos al borde de la carretera en las afueras de Kharkiv el 26 de febrero de 2022. (Foto de Sergey BOBOK / AFP). / SERGEY BOBOK

Mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo esta semana que calcula que Rusia ha sufrido hasta 50.000 muertos y 240.000 heridos desde el comienzo de la guerra, a los que hay que sumar los 20.000 muertos de las tropas mercenarias del Grupo Wagner y 40.000 heridos de la misma agrupación.

Pese a estas grandes pérdidas de Rusia, las autoridades estadounidenses advierten que Ucrania sigue siendo muy vulnerable, indicó CNN.

Además, la contraofensiva ucraniana lanzada en junio, y preparada durante meses con la acumulación de armas entregadas por Occidente, ha sido un fracaso. Y ahora los funcionarios estadounidenses creen que es poco probable que Kiev consiga avances importantes en los próximos meses, especialmente debido al invierno.

El cuerpo de un soldado yace cerca de un vehículo blindado de transporte de personal (APC) ruso en llamas durante los combates con las fuerzas armadas ucranianas en Kharkiv, el 27 de febrero de 2022. (Foto de Sergey BOBOK / AFP). / SERGEY BOBOK

En cuanto a las bajas de Ucrania, Kiev también trata sus pérdidas como un secreto de Estado, indicó Reuters. El informe del New York Times de agosto cifraba en cerca de 70.000 los muertos ucranianos.

El mes pasado, el historiador Yaroslav Tynchenko y el voluntario Herman Shapovalenko escribieron en la revista ucraniana Tyzhden que el proyecto Libro de la Memoria de Shapovalenko había confirmado 24.500 muertes ucranianas en combate y fuera de combate utilizando fuentes abiertas. La cifra real era probablemente más alta, dijeron los investigadores.

El presidente estadounidense Joe Biden (derecha) y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ingresan a la sala para celebrar una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 12 de diciembre del 2023. (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS).

Una victoria para Rusia

¿Y los nuevos fondos para Ucrania? Los republicanos que rechazan cualquier financiación adicional argumentan que la única forma en la que le puedan dar luz verde es que forme parte de un paquete de gastos más amplio que incluya dinero para Israel, Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos con el fin de frenar el ingreso de migrantes indocumentados. El gobierno de Biden está dispuesto a ceder, pero también ha advertido que Estados Unidos pronto se quedará sin dinero para Ucrania.

Estados Unidos ya ha entregado más de 110.000 millones de dólares a Ucrania en ayuda militar y económica.

La ayuda de Estados Unidos a Ucrania. (AFP).

“La idea de que Ucrania iba a devolver a Rusia a las fronteras de 1991 era absurda”, declaró el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, en el programa State of the Union de CNN. “Lo que le decimos al presidente, y en realidad al mundo entero, es que debe articular cuál es su ambición. ¿Qué van a conseguir US$ 61.000 millones que no hayan conseguido US$ 100.000 millones?”.

Según otros datos de inteligencia de Estados Unidos desclasificados recientemente y de los que CNN dio cuenta, sugieren que “Rusia parece creer que un estancamiento militar durante el invierno agotará el apoyo occidental a Ucrania y, en última instancia, dará a Rusia la ventaja a pesar de las pérdidas rusas y la persistente escasez de personal capacitado, municiones y equipos”.