Un hombre pasa en bicicleta junto a un edificio residencial dañado en Novodonets'ke, región de Donetsk, el 14 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Un hombre pasa en bicicleta junto a un edificio residencial dañado en Novodonets'ke, región de Donetsk, el 14 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
/ TETIANA DZHAFAROVA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia prosigue su avance en Ucrania con toma de localidades en Donetsk y Zaporizhzhia
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Ministerio de Defensa de informó este viernes sobre la conquista de dos localidades en en el marco del avance de las fuerzas rusas en el este del país.

Se trata de las aldeas de Muravka (en la región de Donetsk) y Novoivanivka (en Zaporizhzhia), según el parte castrense.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: La Unión Europea propone nuevo paquete de sanciones contra Rusia enfocado en combustibles

La conquista de Muravka se produce en el marco de los esfuerzos del Ejército ruso de acercarse al bastión ucraniano de Sloviansk.

El pasado 15 de septiembre, las fuerzas rusas informaron de la captura de dos localidades en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

Tras alcanzar la frontera entre las regiones de Donetsk -anexionada por Rusia en 2022 junto a Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson- y Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas mantuvieron su ofensiva en dirección oeste y comenzaron a ocupar localidades de esta última.

El miércoles, el jefe del Estado mayor de Rusia, general de Ejército Valeri Guerásimov, afirmó que las fuerzas rusas avanzan “prácticamente en todos los sectores” del frente ucraniano.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC