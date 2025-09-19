Rusia prosigue su avance en Ucrania con toma de localidades en Donetsk y Zaporizhzhia

Escucha la noticia
El Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes sobre la conquista de dos localidades en Ucrania en el marco del avance de las fuerzas rusas en el este del país.
Se trata de las aldeas de Muravka (en la región de Donetsk) y Novoivanivka (en Zaporizhzhia), según el parte castrense.
La conquista de Muravka se produce en el marco de los esfuerzos del Ejército ruso de acercarse al bastión ucraniano de Sloviansk.
El pasado 15 de septiembre, las fuerzas rusas informaron de la captura de dos localidades en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.
Tras alcanzar la frontera entre las regiones de Donetsk -anexionada por Rusia en 2022 junto a Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson- y Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas mantuvieron su ofensiva en dirección oeste y comenzaron a ocupar localidades de esta última.
El miércoles, el jefe del Estado mayor de Rusia, general de Ejército Valeri Guerásimov, afirmó que las fuerzas rusas avanzan “prácticamente en todos los sectores” del frente ucraniano.
