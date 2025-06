El memorando ruso se divide en tres secciones: la primera define las demandas de Moscú para la “solución definitiva” de la guerra, la segunda propone dos conjuntos de condiciones previas que Rusia aceptaría como parte de un alto el fuego, y la tercera describe el cronograma ideal de Rusia para las negociaciones.

Cabe precisar que en el documento Rusia exige la entrega de territorio ucraniano que no controla por completo.

Primera parte: anexión de territorio y neutralidad ucraniana

Vladimir Medinsky (centro), jefe de la delegación rusa, ofrece un comunicado de prensa tras la segunda ronda de conversaciones directas entre con Ucrania en Estambul, el 2 de junio de 2025. (Foto de Yasin AKGUL / AFP). / YASIN AKGUL

La primera sección de la hoja de ruta rusa enumera las demandas que Ucrania debería aceptar como parte de un acuerdo de paz a largo plazo. Estas son:

Reconocimiento internacional de la ocupación rusa de las provincias de Lugansk , Donetsk , Zaporizhia y Kherson , además de la península de Crimea , anexionada en el 2014.

, , y , además de la península de , anexionada en el 2014. Compromiso indefinido de Ucrania con la neutralidad , lo que significa que nunca deberá unirse a alianzas y coaliciones militares como la OTAN ; prohibición de futuros despliegues militares e infraestructuras extranjeras en Ucrania; la terminación de todos los acuerdos de seguridad existentes de Ucrania y una prohibición permanente de que Ucrania tenga armas nucleares.

, lo que significa que nunca deberá unirse a alianzas y coaliciones militares como la ; prohibición de futuros despliegues militares e infraestructuras extranjeras en Ucrania; la terminación de todos los acuerdos de seguridad existentes de Ucrania y una Levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre Rusia.

Protección de los “plenos derechos, libertades e intereses” de los rusos y de las poblaciones rusohablantes en Ucrania. Que se legisle contra la “glorificación y propaganda del nazismo”.

Segunda parte: condiciones para el alto el fuego

El jefe de la delegación ucraniana y ministro de Defensa, Rustem Umerov (izq.), habla durante una rueda de prensa tras la segunda reunión con Rusia celebrada en Estambul el 2 de junio de 2025. (Foto de Adem ALTAN / AFP). / ADEM ALTAN

La segunda parte de la hoja de ruta de Putin exige que Ucrania y Rusia adopten dos vías para un alto el fuego. La primera, que Ucrania se retire completamente de las zonas no ocupadas de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson hasta una distancia no especificada más allá de las fronteras de dichas provincias. La segunda exige que Ucrania acepte un conjunto diferente de demandas rusas, entre ellas:

Prohibir el redespliegue de todas las unidades ucranianas, excepto como parte de las retiradas de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson.

Poner fin a todos los esfuerzos de generación de fuerzas ucranianas, iniciar la desmovilización, poner fin a la ley marcial y organizar elecciones presidenciales dentro de los 100 días siguientes al fin de la ley marcial y elegir un nuevo gobierno.

Poner fin a toda asistencia militar extranjera, incluido el suministro de imágenes satelitales e inteligencia, y prohibir todos los despliegues militares extranjeros en Ucrania.

Tercera parte: los plazos

Soldados ucranianos se refugian mientras disparan un cañón contra posiciones rusas en un lugar no revelado de la región de Kharkiv, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de AFP). / HANDOUT

En la tercera sección del memorando ruso se pone un plazo de 30 días para el retiro completo de las fuerzas ucranianas de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson a partir del inicio de la tregua.

También se exige que Ucrania elija un nuevo gobierno antes de que firme un acuerdo de paz formal con Rusia.

Para garantizar el cumplimiento del alto el fuego, se creará un centro bilateral de control y monitoreo.

Una vez se hayan formado los nuevos órganos ejecutivos y legislativos en Ucrania se procedería a la firma del tratado de paz, que sería ratificado y entraría en vigor tras ser respaldado por las correspondientes resoluciones de Naciones Unidas.

Varios de estos puntos ya han sido rechazados con anterioridad por Ucrania.

"Inaceptable para cualquier país”

Una persona sostiene una pancarta durante una marcha de la Campaña de Solidaridad con Ucrania exigiendo que Rusia devuelva a los niños ucranianos, en Londres el 1 de junio de 2025. (Foto de Justin Tallis / AFP). / JUSTIN TALLIS

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian calificó de “pretensión maximalista” la hoja de ruta rusa y dijo que “evidentemente, es inaceptable para cualquier país”.

“Es consolidar sus conquistas y pretender desarmar totalmente a Ucrania. Es absurdo. En el fondo, es una manera de decir que no quieren la paz”, manifestó Belaunde a El Comercio.

Belaunde indicó que el documento no da indicios de que Rusia esté dispuesto a hacer concesiones. “Ellos deben estar conscientes de que eso es inaceptable para Ucrania. Salvo que Putin piense que Donald Trump puede presionar a Ucrania para aceptar la hoja de ruta, pero los aliados europeos nunca lo aceptarían”.

“También puede ser para los rusos una manera de decir que están a favor de la paz, porque están presentando una propuesta, pero repito, lo que proponen es absolutamente inaceptable, porque no solo se consagra la conquista de Ucrania, sino su completo desarme, además de pedir un nuevo Gobierno, algo que es un asunto interno de Ucrania”, enfatizó Belaunde.

¿Al pedir todas esas exigencias Rusia en realidad lo que quiere es mantener la guerra para conseguir militarmente eso que está en los documentos? “Por supuesto que sí. Putin no tiene ninguna intención de parar la guerra. Ninguna”, sostuvo Belaunde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está mediando para conseguir un acuerdo que ponga fin a la guerra, tal como prometió en campaña, cuando dijo que en pocos días tendría el asunto solucionado.

Sin embargo, casi 5 meses después del inicio de su gobierno, cabe preguntarse si ya es momento de que el mandatario estadounidense reconozca que Putin no está dispuesto a dejar de lado sus demandas originales para poner fin a la guerra, por lo que un acuerdo con Ucrania sería imposible.

“Donald Trump es una persona que tiene simpatía por Putin, y que no tiene ninguna simpatía por Zelensky, a pesar de todo. A lo mucho, Trump ha criticado los bombardeos rusos a zonas civiles, pero por ejemplo, hasta ahora no está dispuesto a imponer nuevas sanciones a Rusia”, dijo Belaunde.

“Entonces, Trump es un tipo absolutamente imprevisible. Incluso al final podría llegar a decir ‘ya no me interesa este tema. Ya no me meto’. Eso implicaría que pueden levantarle las sanciones a Rusia y decir, ‘bueno, no es mi problema’”, sostuvo el analista.

Finalmente, Belaunde consideró que este acercamiento entre Rusia y Ucrania no va a desembocar en un acuerdo de paz. “Por lo menos hasta ahora, no se ve nada, ninguna posibilidad de que pueda haber una paz real. Ucrania ya dijo que no va a ceder su territorio”.

La hoja de ruta de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una conferencia de prensa previa a una reunión de los líderes de los Nueve de Bucarest y los países nórdicos en Vilna, Lituania, el 2 de junio de 2025. (EFE/EPA/VALDEMAR DOVEIKO). / VALDEMAR DOVEIKO

Ucrania también presentó en Estambul su hoja de ruta para la paz. Entre las exigencias de Kiev figuran:

Un alto el fuego completo e incondicional en cielo, tierra y mar como condición previa a las negociaciones de paz.

Medidas de fomento de la confianza, incluido el regreso de todos los niños y civiles ucranianos y el intercambio de todos los prisioneros de guerra.

El objetivo de las negociaciones debe ser alcanzar un acuerdo de paz permanente y duradero. En este ámbito, Ucrania debe recibir garantías de seguridad fiables y mantener su integridad territorial y su capacidad de unirse a cualquier alianza de seguridad, incluida la OTAN.

