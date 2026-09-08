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Resumen

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Humo se eleva tras el ataque con misiles de Rusia en Kiev, Ucrania, en la madrugada del 8 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa. (Foto de Eugene KOTENKO / AFP).
Humo se eleva tras el ataque con misiles de Rusia en Kiev, Ucrania, en la madrugada del 8 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa. (Foto de Eugene KOTENKO / AFP).
/ EUGENE KOTENKO
Por Agencia AFP

Después de tres días de tregua para darle una oportunidad a la diplomacia, Rusia reanudó este martes los ataques contra Kiev, donde murieron tres personas, y el presidente ucraniano planteó una reunión con Donald Trump para hablar del suministro de interceptores de misiles balísticos.

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