Un ataque ruso con un misil balístico mató este martes a nueve personas y dejó más de una decena de heridos graves en la ciudad de Dnipró, donde varios edificios civiles y un tren de pasajeros sufrieron destrozos.

El ataque coincide con el comienzo en La Haya (Países Bajos) de la cumbre anual de la OTAN, en la que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera conseguir más financiación para producir armamento que le permita repeler este tipo de ataques.

“Mientras los líderes se reúnen en La Haya para la cumbre de la OTAN, Rusia lanza un mensaje de terror y rechazo de la paz” , ha escrito en su cuenta de X el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, con respecto al ataque, que ha dejado más de 150 heridos.

Una imagen proporcionada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar del impacto de un cohete en la ciudad de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 24 de junio de 2025. (Foto: EFE)

Sibiga agregó que “es una cuestión de credibilidad para los aliados (de Ucrania) incrementar la presión sobre Moscú” para que pare este tipo de ataques y acepte el alto el fuego que le piden sin éxito Kiev, las principales capitales europeas y Washington.

Desde La Haya, donde participó en un coloquio de la cumbre dedicado a la industria de defensa en los países aliados, Zelensky hizo un llamamiento a que los países de la Alianza Atlántica y el resto de aliados de Ucrania hagan todo lo posible para que Rusia deje de burlar las sanciones para comprar los componentes fabricados en Occidente que necesita para producir misiles balísticos.

“Debe haber un refuerzo significativo de las sanciones contra Rusia”, dijo el presidente ucraniano, que poco antes había pedido ante los líderes presentes que todos los países europeos de la Alianza fijen un mínimo de un 0,25 % de su PIB a ayudar a Ucrania a contener la agresión militar rusa.

Zelenski explicó que en el tren había 500 pasajeros a bordo -entre los que no hubo muertos- en el momento del ataque, e insistió en que la guerra no amenaza únicamente a Ucrania y que Rusia seguirá atacando países situados más al oeste si no se le pone freno ahora.

Una fotografía proporcionada por la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk muestra un tren de pasajeros dañado tras el bombardeo ruso en la ciudad de Dnipro, Ucrania, el 24 de junio de 2025. (Foto: EFE)

¿Reunión Zelenski-Trump?

El presidente ucraniano espera reunirse en la cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al que buscará convencer para que acepte vender a Ucrania parte del armamento que necesita.

Estados Unidos enviaba armas gratis a Kiev con la anterior administración pero Trump ha puesto fin a estos envíos y Ucrania propone pagar por este material para seguir recibiendo las armas que necesita del que era hasta el año pasado su principal socio militar.

Zelensky buscará además convencer a Trump de que dicte nuevas sanciones más contundentes contra Rusia para forzar al presidente ruso, Vladímir Putin, a declarar un alto el fuego.

Antes del comienzo de la cumbre en La Haya, el jefe de gabinete de Zelensky, Andrí Yermak, habló por teléfono desde la capital neerlandesa con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Uno de los objetivos de la llamada fue preparar la reunión entre Zelenski y Trump.

Según dijo Yermak al informar de la llamada, Estados Unidos sigue pidiéndole a Rusia que declare una tregua para dar impulso a las negociaciones.

Rubio no ha hecho referencia a la conversación en sus redes sociales.