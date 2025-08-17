Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelensky en su reunión con Trump en Washington

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.

“Esta tarde daré la bienvenida a (Zelensky) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos”, dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que “a petición del presidente Zelensky, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Los aliados de Ucrania tendrán una reunión antes de la visita de Zelensky a Trump

El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también confirmaron su asistencia a la reunión en la Casa Blanca.

Antes del viaje, Von der Leyen y Zelensky participarán este domingo desde Bruselas en la reunión por videoconferencia con los líderes de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos.

El presidente ucraniano anunció tras la cumbre bilateral en Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, que viajará a Washington este lunes por invitación del estadounidense para abordar con él “todos los detalles sobre cómo poner fin a la matanza y a la guerra”.

El propósito del viaje es informarse en detalle del resultado de las conversaciones el pasado viernes entre Trump y Putin. Lo que se conoce hasta ahora ha despertado escepticismo en Ucrania y en varias capitales europeas.

Líderes europeos junto a Von der Leyen dijeron el sábado en una declaración conjunta que están “dispuestos a colaborar” en la celebración de una cumbre trilateral entre Ucrania, Rusia y EE.UU. pero advirtieron que “Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN” y que “corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio”.

La declaración incluye las firmas de los líderes políticos de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Finlandia y Polonia.

VIDEO RECOMENDADO