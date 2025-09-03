El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Vladimir Putin: si Zelensky quiere reunirse conmigo, que venga a Moscú
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, si este viaja a Moscú.

Si Zelensky está preparado (a reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”, dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Beijing, donde participó en los festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

