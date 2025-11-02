El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una visita a un campo de entrenamiento militar de Alemania donde se ve el sistema antiaéreo Patriot. (Foto de Jens Böttner / POOL / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una visita a un campo de entrenamiento militar de Alemania donde se ve el sistema antiaéreo Patriot. (Foto de Jens Böttner / POOL / AFP).
/ JENS BUTTNER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Guerra en Ucrania: Zelensky anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania
Resumen de la noticia por IA
Guerra en Ucrania: Zelensky anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania

Guerra en Ucrania: Zelensky anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , anunció este domingo la recepción de otro procedente de .

Hemos reforzado el componente ‘Patriot’ de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso”, escribió en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con misiles y drones que dejaron seis muertos

El presidente ucraniano afirmó que los ataques aéreos son la “estrategia principal” del líder ruso, Vladímir Putin, en la guerra, con el objetivo de sembrar el terror entre la población y compensar así el hecho de no ser capaz de alcanzar sus objetivos territoriales.

Por eso cada fortalecimiento de nuestras defensas aéreas nos acerca literalmente al final de la guerra, al que todos estamos esperando. Cuanto menos alcance Rusia, mayor es su motivación de poner fin a la guerra”, argumentó.

Zelensky señaló que la defensa aérea de Ucrania es inseparable de la protección de sus aliados y también contribuye a protegerles a ellos y explicó que siguen en marcha las negociaciones para obtener más sistemas, tanto a nivel de Gobiernos como con los fabricantes.

En los últimos tiempos, la falta de defensas aéreas ha llevado a que impacten en su objetivo más misiles y drones rusos de lo que era habitual, lo que ha ocasionado daños en infraestructuras del sistema energético y ferroviario y bajas de civiles.

Tan solo esta semana, Rusia ha lanzado contra territorio ucraniano 1.500 drones de ataque, 1.170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles de diversos tipos, según el recuento que proporcionó este domingo el presidente ucraniano.

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump reiteró el viernes 31 de octubre su intención de retomar los ensayos de armamento nuclear, pero como ya hiciera en la víspera, cuando este anuncio agitó el avispero internacional, el presidente evitó aclarar qué tipo de pruebas tiene en mente realizar. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC