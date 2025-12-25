Zelensky discutió “detalles importantes” de plan de alto el fuego con emisarios de EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 20 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 20 de diciembre de 2025.
El presidente ucraniano anunció el jueves que discutió “detalles importantes” del plan de alto el fuego con con los los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Discutimos sobre algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz durable”, indicó Zelensky en Facebook.

MIRA AQUÍ: El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania

Afirmó que tuvo “una muy buena conversación” con los emisarios estadounidenses y les agradeció por “su posición constructiva, su intenso trabajo y sus palabras amables”.

El presidente ucraniano reveló el miércoles la nueva versión del plan estadounidense para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, negociado desde hace semanas entre Estados Unidos y Ucrania.

El texto planea congelar un frente en las líneas actuales, pero no ofrece ninguna solución inmediata sobre el difícil asunto de los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19% de Ucrania.

La nueva versión deja de lado dos exigencias mayores de Moscú: la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios del Donbás aun bajo su control y un compromiso jurídico que obliga a Ucrania a no ingresar a la OTAN.

Por esta razón, un acuerdo de Rusia a esta nueva versión parece improbable.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que que Rusia trabaja en la preparación “de su posición” y rechazó comentar los detalles.

