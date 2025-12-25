Zelensky discutió “detalles importantes” de plan de alto el fuego con emisarios de EE.UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el jueves que discutió “detalles importantes” del plan de alto el fuego con Rusia con los los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

“ Discutimos sobre algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz durable ”, indicó Zelensky en Facebook.

Afirmó que tuvo “una muy buena conversación” con los emisarios estadounidenses y les agradeció por “su posición constructiva, su intenso trabajo y sus palabras amables”.

El presidente ucraniano reveló el miércoles la nueva versión del plan estadounidense para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, negociado desde hace semanas entre Estados Unidos y Ucrania.

El texto planea congelar un frente en las líneas actuales, pero no ofrece ninguna solución inmediata sobre el difícil asunto de los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19% de Ucrania.

La nueva versión deja de lado dos exigencias mayores de Moscú: la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios del Donbás aun bajo su control y un compromiso jurídico que obliga a Ucrania a no ingresar a la OTAN.

Por esta razón, un acuerdo de Rusia a esta nueva versión parece improbable.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que que Rusia trabaja en la preparación “de su posición” y rechazó comentar los detalles.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)