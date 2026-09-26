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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó este sábado a Estados Unidos y a la Unión Europea a restringir cualquier tipo de comercio con Rusia y a imponer sanciones adicionales hasta que Moscú ponga fin a la guerra, al tiempo que pidió respuestas más contundentes para evitar que la contienda se extienda aún más.

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