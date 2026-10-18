El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó sentirse “agradecido” por el hecho de que Estados Unidos haya reanudado el intercambio de inteligencia, después de un tiempo en el que la falta de información desde Washington dejara a Kiev en una posición más vulnerable a los ataques rusos.

“Estuvo bloqueado durante un tiempo. Y luego la parte estadounidense lo desbloqueó. Estamos muy agradecidos por ello. Ahora funciona”, declaró Zelensky en una entrevista en la NBC emitida el domingo.

“Solo Estados Unidos dispone de esta información de inteligencia única para avisarnos cuando Rusia utiliza misiles balísticos. Y no la recibimos durante los ataques con misiles balísticos que se produjeron a lo largo de tres días”, añadió el mandatario.

Kiev se quedó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla.

Esta denuncia se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania por atacar refinerías en territorio ruso.

Zelensky dijo entonces que la decisión de SpaceX de poner barreras a su servicio “se trataba de un mensaje del gobierno estadounidense para frenar el ritmo” de los ataques ucranianos. “Y, técnicamente, SpaceX lo llevó a cabo”, añadió.

El presidente ucraniano declaró a la NBC que sería “un error histórico” que Estados Unidos apoyara formalmente a Rusia, que comenzó una invasión de Ucrania a principios del 2022.

“Queremos confiar en él, y espero que cambie sus decisiones”, dijo en referencia a Trump.

En otro revés para Kiev, Washington suspendió las sanciones y aranceles impuestos contra Rusia.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que esta pausa de 60 días servirá para “analizar” el impacto que tienen estas medidas punitivas en la economía mundial.