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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP).
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó sentirse “agradecido” por el hecho de que Estados Unidos haya reanudado el intercambio de inteligencia, después de un tiempo en el que la falta de información desde Washington dejara a Kiev en una posición más vulnerable a los ataques rusos.

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