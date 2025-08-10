Palestinos desplazados llevan paquetes de alimentos mientras atacan camiones que transportan ayuda humanitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de agosto de 2025. (Foto de AFP)
Ministros europeos critican el plan de Israel para tomar Ciudad de Gaza: "agravará la crisis humanitaria"
y otros siete países europeos condenaron el domingo el plan de para tomar , advirtiendo que causaría la muerte de muchos civiles y forzaría a casi un millón de palestinos a abandonar sus hogares.

El gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó el viernes el plan para una operación a gran escala con el objetivo de tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

MIRA AQUÍ: Netanyahu afirma que su plan para Ciudad de Gaza es “la mejor forma de terminar la guerra”

En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países afirmaron que la decisión “no hará más que agravar la crisis humanitaria y comprometer aún más la vida de los rehenes que quedan”.

Estimaron que la operación podría ocasionar “una cifra inaceptablemente elevada de víctimas mortales y el desplazamiento forzoso de casi un millón de civiles palestinos”, según una copia de la declaración difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia firmaron el comunicado, además de España.

Varias potencias, entre ellas algunos aliados de Israel, presionan para que se negocie un alto el fuego que garantice el regreso de los rehenes y ayude a aliviar la crisis humanitaria en la Franja.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

