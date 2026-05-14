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Soldados rusos en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Alexander Zemlianchenko
Soldados rusos en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Alexander Zemlianchenko
Por Agencia EFE

El número de presos en Rusia se redujo a 282.000, casi la mitad de 2021, en gran medida debido a los numerosos contratos de reclusos para combatir en Ucrania, según reconoció hoy el Servicio Federal Penitenciario ruso.

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