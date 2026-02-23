Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que sus relaciones con Estados Unidos se han movido hacia el lado "correcto". (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que sus relaciones con Estados Unidos se han movido hacia el lado "correcto". (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó el lunes a su homólogo Donald Trump a permanecer del lado de Ucrania, en una entrevista con el canal CNN en vísperas del cuarto aniversario de la guerra de Rusia contra Kiev.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.