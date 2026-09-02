La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU instó el miércoles a sus miembros a garantizar la seguridad de las aeronaves civiles, poco después de que Ucrania informara formalmente al organismo de que el espacio aéreo ruso “no es seguro” en medio de la guerra.

“Los sistemas de armas de largo alcance, los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), las interferencias de radiofrecuencia en los sistemas mundiales de navegación por satélite y los sistemas avanzados de defensa aérea se encuentran entre las tecnologías militares que ponen en peligro la aviación civil”, detalló la OACI en un comunicado que no menciona a ningún país en particular.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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