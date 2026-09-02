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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Mariinsky de Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Mariinsky de Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU instó el miércoles a sus miembros a garantizar la seguridad de las aeronaves civiles, poco después de que Ucrania informara formalmente al organismo de que el espacio aéreo ruso “no es seguro” en medio de la guerra.

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