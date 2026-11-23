Al menos 15 personas murieron en bombardeos rusos que golpearon el domingo varias zonas aledañas a la capital ucraniana, donde rescatistas buscan a residentes atrapados bajo los escombros de un bloque de apartamentos que se derrumbó parcialmente tras el ataque.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kiev en los últimos seis meses, incluidos bombardeos contra zonas de viviendas, cuando se avecina el invierno con temperaturas por debajo de los 0 ºC en medio de la guerra, tras la invasión que comenzó en febrero de 2022.

Un ataque nocturno contra Dimer, a unos 45 kilómetros al norte de la capital ucraniana, alcanzó un edificio de cinco plantas y causó la muerte de al menos 11 personas, según el responsable regional de Kiev, Timur Tkachenko.

Imágenes de la AFP mostraron a rescatistas en operaciones de búsqueda entre los escombros humeantes.

“Los rescatistas recuperaron el cuerpo de otra persona entre los escombros”, escribió Tkachenko en Telegram, confirmando que el saldo en ese lugar había aumentado a 11 muertos. El balance anterior era de diez fallecidos.

El servicio de emergencias del país afirmó anteriormente que estaba buscando a once personas, entre ellas dos niños, que aún no habían sido localizadas.

El defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, calificó el ataque como parte de la “guerra genocida de Rusia contra Ucrania” e instó al mundo a “dejar de mirar hacia otro lado”.

Otras tres personas murieron y 15 resultaron heridas, incluidos tres niños, en Vishneve, donde un bombardeo golpeó un supermercado.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un edificio residencial parcialmente derrumbado en Dymer, región de Kiev, el 23 de noviembre de 2026, tras un ataque aéreo ruso nocturno, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Vladyslav Musiienko / AFP / VLADYSLAV MUSIIENKO

En Bila Tserkva, al sur de la capital ucraniana, otra persona murió por un ataque que incendió su vivienda.

Rusia también atacó una subestación eléctrica en la región de Dnipropetrovsk, afirmó el primer ministro de Ucrania, Sergii Koretski, en las redes sociales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió esta semana una respuesta “dolorosa” después de los ataques ucranianos que dañaron el puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Moscú.

Su advertencia llegó tras participar en una histórica cumbre junto a los presidentes de Estados Unidos y China.

Ucrania atacó el puente tres veces en una semana, cortando la parte utilizada por vehículos y paralizando los servicios de trenes.

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