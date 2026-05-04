Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

Al menos 15 peruanos han muerto en las últimas semanas en el frente de batalla contra Ucrania, después de ser reclutados por Rusia para supuestamente “asumir otros empleos”, informó este lunes la defensa legal que representa a las familias afectadas, cuya denuncia ha motivado una investigación por un presunto caso de trata de personas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.