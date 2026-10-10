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Equipos de rescate evacúan en camilla a una mujer herida de entre los escombros de un edificio residencial de cinco plantas dañado durante un ataque ruso que causó la muerte varias personas en Zaporizhzhia, el 10 de octubre de 2026. (Daria Nazarova / AFP)
Equipos de rescate evacúan en camilla a una mujer herida de entre los escombros de un edificio residencial de cinco plantas dañado durante un ataque ruso que causó la muerte varias personas en Zaporizhzhia, el 10 de octubre de 2026. (Daria Nazarova / AFP)
/ DARIA NAZAROVA
Por Agencia EFE

Al menos 17 personas, entre ellas tres niños, han muerto y 18 resultaron heridas en un ataque ruso con bombas guiadas a la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

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