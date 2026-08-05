“Por primera vez la falta de misiles antibalísticos se notó, la casa temblaba”, declaró a la AFP Tetiana Dremak, una habitante de Kiev después de que ataques rusos mataran a por lo menos 17 personas en la capital de Ucrania y sus alrededores.

Un periodista de la AFP escuchó una decena de explosiones por la noche. La fuerza aérea había alertado que varios misiles balísticos se acercaban a Kiev.

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Un poco más de cinco horas después, una densa nube de humo aún se elevaba sobre la capital y un olor a quemado persistía en el aire, constató una periodista de la AFP.

“En estos momentos, 44 personas han sido declaradas heridas en Kiev y en la región de Kiev. Otras 17 personas han muerto trágicamente”, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las redes sociales.

El humo se eleva tras los masivos ataques rusos con misiles balísticos y drones en Kiev el 5 de agosto de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP). / TETIANA DZHAFAROVA

El mandatario aprovechó para reclamar a sus aliados más interceptores de misiles, un tipo de armamento cada vez más usado por Rusia ante la falta de equipos de defensa y municiones en Kiev.

De hecho, en el último ataque, las defensas ucranianas no pudieron interceptar ni uno solo de los 28 misiles lanzados por Rusia, según un reporte militar.

“Los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado la vida de quienes murieron hoy”, afirmó Zelensky.

Un bombero ucraniano trabaja para extinguir un incendio tras los masivos ataques rusos con misiles balísticos y drones en Kiev el 5 de agosto de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP). / TETIANA DZHAFAROVA

“Pesadilla”

“Anoche fue sencillamente horrible. Por primera vez, la falta de misiles antibalísticos se notó, la casa temblaba”, contó Dremak.

Solo quiero irme de Kiev cuanto antes para que este horror, esta pesadilla, termine”. Vivir en la capital así es “imposible”, añadió la mujer.

El ejército ruso lanzó 115 drones y 28 proyectiles de alta velocidad, en particular misiles balísticos, indicó la Fuerza Aérea. Las fuerzas ucranianas derribaron 98 drones, pero ningún misil.

Estos proyectiles vuelan a una velocidad muy alta y solo pueden ser derribados por sistemas estadounidenses de defensa aérea Patriot.

Ucrania cuenta con muy pocos de estos equipos y sus municiones escasean, sobre todo desde la guerra lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Es fundamental que nuestros socios comprendan que los retrasos en su entrega o la renuencia a proporcionar sistemas antibalísticos conducen precisamente a este tipo de pérdidas humanas”, reclamó Zelensky.

El fuego y el humo se elevan desde un almacén destruido durante los masivos ataques rusos con misiles balísticos y drones en las afueras de Kiev en la madrugada del 5 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.(Foto de Roman PILIPEY / AFP). / ROMAN PILIPEY

Incendios en almacenes

“La región de Kiev ha sufrido esta noche uno de los ataques enemigos más trágicos que ha conocido hasta ahora”, lamentó por su parte el jefe de la administración militar regional, Timur Tkachenko.

Los destrozos son cuantiosos en “más de siete lugares” en “la infraestructura residencial” y hubo incendios “en almacenes, añadió.

“En el distrito de Golosivski, dos personas heridas fueron rescatadas de los escombros de un almacén que fue destruido”, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.

En imágenes de la AFP se ven incendios masivos en almacenes.

La empresa de mensajería Nova Pochta dio cuenta de tres muertos y ocho heridos en uno de sus centros.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado haber atacado centros de transporte, logística y distribución que, según Moscú, almacenaban o suministraban material militar y drones.

Más de cuatro años después de que Rusia invadiera territorio ucraniano, los ataques se han intensificado en ambos lados de una línea de frente casi inmóvil, con un número creciente de víctimas civiles.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, en particular contra las instalaciones del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries y las infraestructuras energéticas.

La defensa aérea rusa abatió 107 drones ucranianos que apuntaban a la región de Tula, indicó el miércoles su gobernador Dmitri Milaiev.

Uno de esos drones se estrelló contra un centro de Wildberries y provocó un incendio, informó el gobernador. La empresa lo confirmó.

Tres personas también resultaron heridas en la región de Belgorod (sur), según las autoridades locales.