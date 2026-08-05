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Resumen

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Equipos de rescate trabajan en el lugar del ataque con misiles rusos contra un almacén de mercancías en Kiev, Ucrania. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO).
Equipos de rescate trabajan en el lugar del ataque con misiles rusos contra un almacén de mercancías en Kiev, Ucrania. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO).
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

“Por primera vez la falta de misiles antibalísticos se notó, la casa temblaba”, declaró a la AFP Tetiana Dremak, una habitante de Kiev después de que ataques rusos mataran a por lo menos 17 personas en la capital de Ucrania y sus alrededores.

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