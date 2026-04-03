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Bomberos extinguen un incendio en un edificio tras un ataque con drones rusos en Leópolis el 24 de marzo de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP).
Bomberos extinguen un incendio en un edificio tras un ataque con drones rusos en Leópolis el 24 de marzo de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP).
/ YURIY DYACHYSHYN
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas han muerto este viernes en Ucrania a consecuencia de un nuevo ataque ruso masivo con misiles y drones lanzado durante el día y no por la noche o de madrugada como es habitual, según el balance ofrecido por la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.

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