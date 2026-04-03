Al menos cinco personas han muerto este viernes en Ucrania a consecuencia de un nuevo ataque ruso masivo con misiles y drones lanzado durante el día y no por la noche o de madrugada como es habitual, según el balance ofrecido por la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.

Según Sviridenko, dos personas han muerto en la región nororiental de Sumi, y también ha habido víctimas en la vecina Járkov, en Kiev (norte) y en Zhitómir (centro).

“De esta forma los rusos intentan paralizar la vida normal de nuestras ciudades, sembrar el pánico y causar el mayor daño posible a los civiles que en ese momento se están en el trabajo, en la calle o en el transporte público”, dijo Sviridenko sobre el objetivo que tendrían estos ataques diurnos rusos.

Según dijo previamente el presidente Volodymyr Zelensky, Rusia utilizó en este ataque a plena luz del día centenares de drones y decenas de misiles.

El de este viernes es el tercer gran ataque diurno ruso contra la retaguardia desde el pasado 24 de marzo. Los anteriores dos ataques tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas de regiones ucranianas alejadas de la frontera rusa o del frente.

En esta fotografía se ve a los equipos de rescate ucranianos trabajando en un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo en Dnipro, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Telegram / @dnipropetrovskaODA / AFP / HANDOUT

Rusia ya atacó territorio ucraniano con drones de larga distancia durante la pasada madrugada, como es habitual. El ataque continuó esta mañana con un número aún por determinar de nuevos drones y misiles que han caído en regiones de buena parte de Ucrania.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, entre las 18.00 del jueves y las 14.00 del viernes Rusia lanzó contra territorio ucraniano 37 misiles, entre ellos 10 balísticos, y 524 drones.

De ellos, 26 misiles y 515 drones fueron neutralizados. Los diez misiles balísticos y un misil de crucero no pudieron ser interceptados.

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