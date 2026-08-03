icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dron derribado por las defensas antiaéreas rusas en una playa de Krasnodar. Foto: Captura de video/X/@MarioNawfal
Dron derribado por las defensas antiaéreas rusas en una playa de Krasnodar. Foto: Captura de video/X/@MarioNawfal
Por Agencia EFE

La explosión en una playa del sur de Rusia de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas de la Federación dejó este lunes seis muertos, tres de ellos niños, y medio centenar de heridos.