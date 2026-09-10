Al menos cuatro personas han muerto y unas sesenta han resultado heridas como consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado un centro comercial en la ciudad ucraniana de Pavlograd, según informó el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

El Servicio de Emergencias del Estado, por su parte, informó de que dos de los heridos son empleados suyos que estaban prestando ayuda tras el ataque.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian State Emergency Service on July 20, 2026 shows Ukrainian firefighter trying to extinguish a fire at the site of a Russian air attack in Pavlograd, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian State Emergency Service" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / HANDOUT

El ministro ucraniano del Interior, Iván Vihivski, precisó que el centro comercial atacado se halla en el centro de la ciudad y que fue golpeado “en pleno día, cuando había mucha gente por la calle”.

Desde el principio de este año, se han producido más de 18.000 impactos en la región, sobre todo de drones rusos, dijo y denunció que el enemigo ha intensificado recientemente los ataques contra almacenes de alimentos, zonas residenciales, trenes y centros comerciales.

Este jueves ya habían muerto dos personas en la región de Dnipropetrovsk por un ataque ruso contra una empresa, según informaron las autoridades regionales.