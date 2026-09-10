icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el 20 de julio de 2026, muestra a un bombero ucraniano intentando sofocar un incendio en el lugar de un ataque aéreo ruso en Pavlograd. (Foto: Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el 20 de julio de 2026, muestra a un bombero ucraniano intentando sofocar un incendio en el lugar de un ataque aéreo ruso en Pavlograd. (Foto: Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Al menos cuatro personas han muerto y unas sesenta han resultado heridas como consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado un centro comercial en la ciudad ucraniana de Pavlograd, según informó el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.