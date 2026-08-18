Resumen
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Al menos 10 civiles han muerto por el impacto de un misil ruso en la localidad ucraniana de Pechenegs, en la región nororiental de Kharkiv, informó este martes el gobernador Oleg Sinegúbov.
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