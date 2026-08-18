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Agentes de las fuerzas del orden de Ucrania trabajan junto a los cuerpos cubiertos de las víctimas de un ataque aéreo en Pechenigy, región de Kharkiv, el 18 de agosto de 2026. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP).
Agentes de las fuerzas del orden de Ucrania trabajan junto a los cuerpos cubiertos de las víctimas de un ataque aéreo en Pechenigy, región de Kharkiv, el 18 de agosto de 2026. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP).
/ SERGEY BOBOK
Por Agencia EFE

Al menos 10 civiles han muerto por el impacto de un misil ruso en la localidad ucraniana de Pechenegs, en la región nororiental de Kharkiv, informó este martes el gobernador Oleg Sinegúbov.

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