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Resumen

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Imagen de archivo de barco de cereales durante el proceso de carga en la terminal de la operadora Comvex del puerto de Constanza en Rumanía. Foto: EFE/ Marcel Gascón
Imagen de archivo de barco de cereales durante el proceso de carga en la terminal de la operadora Comvex del puerto de Constanza en Rumanía. Foto: EFE/ Marcel Gascón
Por Agencia EFE

Diez marinos murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a última hora de la tarde del domingo cerca de un puerto ucraniano del mar Negro contra un barco mercante de propiedad turca que transportaba grano, según el último balance oficial de víctimas, presentado por la Administración Ucraniana de Puertos Marítimos.

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